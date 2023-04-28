TEKNOFEST'in açılışı yoğun yağış nedeniyle ertelenmişti, bugün gerçekleştirildi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen TEKNOFEST'in dün yapılması planlanan açılışı yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenmişti. Atatürk Havalimanı'nda yapılan açılış törenine TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayi Başkanı Prof.Dr İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda kişi katıldı.

"BİZ BU TOPRAKLARDA MİSAFİR DEĞİL EV SAHİBİYİZ"

"TÜRKİYE BİR MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ İÇİN"

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise "TEKNOFEST ayakları yere basmayan festival dedik. İlk başta belki biraz savunma sanayi odaklı başladı ama teknoloji önemli. Havacılık, uzay ve teknoloji dedik. Türkiye bir milli teknoloji hamlesi içinde. Bugün burada da memnuniyetle görüyoruz ki sadece havacılık uzay ve savunma değil teknolojinin çeşitli alanlarında çok sayıda gencimiz çok sayıda kurum ve kuruluşumuz büyük bir gayret içinde" dedi.