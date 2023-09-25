TEKNOFEST İçme Suyu ve Atık Su Altyapısı Tamamlandı

İzmir'de düzenlenecek olan TEKNOFEST havacılık, uzay ve teknoloji festivali için içme suyu ve atık su altyapısı çalışmaları tamamlandı. Yemekhane, temizlik alanları ve tuvaletler için gerekli olan altyapı kısa sürede tamamlandı. Festival boyunca olası sorunlara hızlı müdahale edebilmek için ekipler ve araçlar hazır bulunacak.

İzmir'de, 27 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST alanı için içme suyu ve atık su altyapısıyla ilgili çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İZSU) yapılan açıklamaya göre, alanda ziyaretçilere ve katılımcılara hizmet verecek yerleşim alanlarının İzmir Valiliği, TEKNOFEST ve Çiğli Havalimanı yetkililerince belirlenmesinin ardından saha çalışmalarına başlandı.

Yemekhane, temizlik alanları, tuvalet gibi altyapıya ihtiyacı olan alanlarda yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında, öğrencilerin ve görevlilerin yemekhane ihtiyacı ile temizlik alanlarının konuşlandığı bölgede, etkinlik alanı ve otopark alanında 900 metrelik kanalizasyon hattı ile 1400 metrelik içme suyu hatları oluşturuldu.

Bölgede kanalizasyon sisteminin bağlanacağı bir altyapı olmaması nedeniyle alanda toplamda 6 fosseptik ve 3 çeşme imalatı da yapıldı.

Festival boyunca yaşanabilecek sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için 6 vidanjör, 1 kombine kanal aracı, 1 kuka aracı, 1 su tankeri ve su pompaları hazır bulunacak. Alanda hizmet verecek kanal ve temiz su arıza ekipleri, olası arızalara anında müdahale edecek.