TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Ziyaretçilerden Tam Not Aldı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan ziyaretçiler, festivale tam not verdi. Festivalde birbirinden farklı ve eğlenceli bilimsel etkinlikler düzenlendi. Ziyaretçiler, teknoloji projelerini inceleme fırsatı buldu. Festivalin uzamasını isteyenler oldu. Katılımcılar, yerli ve milli araçları görmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan yediden yetmişe ziyaretçi, festivale tam not verdi.

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen ve bugün sona erecek olan TEKNOFEST, her yaş grubundan teknoloji ve bilim meraklısını ağırladı.

Her gün uzun kuyrukların oluştuğu, birbirinden farklı ve eğlenceli bilimsel etkinliklere imza atılan festivalde kimi katılımcılar gösteri uçuşlarını takip ederek heyecan dolu anlar yaşarken, bazı minikler de gördüklerinden etkilenip gelecek hayallerine pilot olmayı ekledi.

Ziyaretçiler, ayrıca öğrencilerin hazırladığı teknoloji projelerini de yerinde inceleme fırsatını buldu.

"Festivalin uzamasını istiyoruz"

Alanda stantları ziyaret eden 43 yaşındaki Serkan Özçaya, en çok Bayraktar KIZILELMA'yı beğendiğini söyledi. Özçaya'nın 7 yaşındaki oğlu Sami Mustafa ise HÜRKUŞ'u beğendiğini ve büyüyünce pilot olmak istediğini dile getirdi.

Festivalin uzamasını istediklerini vurgulayan 65 yaşındaki Kürşad Ağaç, "TEKNOFEST alanını olağanüstü buldum. Çok muazzam buldum." sözleriyle duygularını paylaşırken, 10 yaşındaki Mehmet Akif Buyru da arabaların sergilendiği alanların kendisini etkilediğini anlattı.

TEKNOFEST'e yüzüne kelebek çizerek gelen 5 yaşındaki Elif Yavuz da festival alanında resim çizdiğini, boyama yaptığını ve keyifli vakit geçirdiğini aktardı.

"Büyüyünce pilot olmak istiyorum"

Proje stantlarını gezerken yaşadığı mutluluğu, "Mükemmel çocuklar var, zihin açıcı." sözleriyle dile getiren 73 yaşındaki Halil İbrahim Aykır, yerli ve milli araçları görmekten gurur duyduğunu vurguladı.

Festivalin kendisinde olumlu izlenimler bıraktığını söyleyen 8 yaşındaki Berat Yurt da "Büyüyünce pilot olmak istiyorum." diye konuştu.

Elinde uçak maketi taşıyan 8 yaşındaki Emre Eymen Doğan da izlenimlerini "En sevdiğim alan helikopter uçurma diyarı oldu. Orayı çok sevdim." sözleriyle paylaştı.

Gösteri uçuşlarını çok beğendiğini söyleyen Doğan, pilotlarla tanışmak istediğini belirtti.

"Gurur duyuyoruz"

31 yaşındaki Muhammed Sarı, jandarmanın gösterisini çok beğendiklerini anlatarak, "Gurur duyuyoruz tabii, kendimiz üretmeye başlayınca insan gurur duyuyor. İnşallah daha da gelişir, daha da büyüklerini yaparız. Uzaya da açılırız." dedi.

Babasıyla festival alanını gezen 6 yaşındaki Hamza Sarı da festivale gelmeden önce polis olmak istediğini ancak şimdi pilot olmayı düşündüğünü kaydetti.

"Türkiye'nin sahip olduğu gücü gördüm"

Havacılığa ilgi duyduğunu ve bu nedenle festivale geldiğini söyleyen 21 yaşındaki Merve Nur Dadak, "Festivali gezerek gerçekten Türkiye'nin sahip olduğu gücü gördüm ve gururlandım." diye konuştu.

10 yaşındaki Eymen Efe Çekiş, teknolojinin sergilendiği alanlarda eğlenceli vakit geçirdiğine değinerek, yerli ve milli araçları görmekten mutluluk duyduğunu ve kendisinin de bilim insanı olmak istediğini söyledi.

51 yaşındaki Cezmi Özdemir de uçuş gösterilerini izlediğini, beğendiğini ve yerli araçları görmenin mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.