TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda Genç Girişimciler Projelerini Sergiliyor

TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında genç girişimciler, 6 ana başlık ve 10 temada projelerini sergiliyor. Yarışmada ödül kazanan ekiplere toplamda 450 bin lira ödül verilecek.

Genç girişimciler, TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında 6 ana başlık ve 10 temada çalışmalarını sergileyecek.

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Zafer Bayramı günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan festivalde girişim yarışmaları da yapılıyor.

Bu kapsamda "Tarım Teknolojileri", "Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri", "Haberleşme ve İletişim Teknolojileri", "Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri", "Eğitim Teknolojileri" ve "Afet Yönetimi Teknolojileri" alanlarında yarışmalar planlandı.

AA muhabirinin T3 Girişim Merkezi ekibinden edindiği bilgiye göre, girişim yarışmasına geçmiş TEKNOFEST'lerdeki teknoloji yarışmalarına başvurmuş ekipler katılıyor.

Teknoloji yarışmalarındaki fikirlerini girişime dönüştüren ekiplerin başvuruları TEKNOFEST Girişim Yarışmaları altında bir araya getirildi. Bu yarışma kapsamında ekipler geliştirdikleri projelerini ticari bir ürün haline dönüştürmenin ilk adımını atmış oluyor. Girişim Merkezi yarışma için 10 temada TEKNOFEST Ankara için 1283, TEKNOFEST İzmir için 1136 başvuru aldı.

Ankara'daki etkinlikte, 185 takım girişim konseptinde 6 farklı ana başlıkta yarışacak. Uluslararası Girişim Zirvesi'nin ön etkinliği olan "Pre Take Off" kapsamında ise 900'den fazla ön başvuru alındı. Bu başvurulardan 75'i Ankara'daki festival alanında stant açarak ürünlerini tanıtma ve yarışma imkanı buldu.

TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda "hızlandırma" kategorisindeki en iyi 3 girişime 150 biner lira, "ön kuluçka" kategorisindeki en iyi 3 girişime 75 biner lira ödül verilecek.

Pre Take Off'da ise "erken aşama" denilen en iyi girişime 150 bin lira, "tohum öncesi"ndeki en iyi girişime ise 75 bin lira ödül takdim edilecek.