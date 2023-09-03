TEKNOFEST Girişim Yarışmaları Ankara'da Düzenlendi

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, ilk defa TEKNOFEST Girişim yarışmalarını Ankara'da düzenlediklerini belirterek, "Burada muazzam bir ortam var. Birbirlerini besleyen gençler ortaya çıkıyor. Buranın kaybedeni yok." dedi.

Saymaz, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te haber merkezini ziyaret etti.

Burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Saymaz, 2018'de TEKNOFEST'e başladıkları günden itibaren etkinliğin başkentte de yapılması talebini sürekli aldıklarını söyledi.

Etkinliğe ilginin çok yüksek olduğunu dile getiren Saymaz, 7'den 70'e herkesin TEKNOFEST alanında bulunduğunu ve ilk günden itibaren güzel bir ortam oluştuğunu belirtti.

Saymaz, TEKNOFEST kapsamında yüzlerce etkinlik düzenlendiğine işaret ederek, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, bilim sokağı, sanal gözlük alanlarında yoğunluk yaşandığını anlattı.

Özellikle uçuş etkinliklerinin ciddi ilgi gördüğünü kaydeden Saymaz, "Uçuşlar olduğunda bütün herkes gökyüzüne bakıyor. Bu bizi en mutlu eden anlardan bir tanesi." diye konuştu.

"TEKNOFEST Girişim yarışmalarını ilk defa Ankara'da düzenledik"

Çocukların ve gençlerin proje üretmeleri için 2018'den bu yana yarışmalar düzenlediklerine dikkati çeken Saymaz, Milli Teknoloji Hamlesi'nin toplumun kültüründe yer edindiğini söyledi.

Bundan sonra çocukların ve gençlerin, ürettikleri ve geliştirdikleri projeleri ürüne ve hizmete dönüştürmeleri gerektiğini dile getiren Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"İlk defa TEKNOFEST Girişim yarışmalarını Ankara'da düzenledik. Gençlerimiz 6 tematik alanda projelerini geliştirdiler. Onları belirli bir aşamaya getirdiler. Girişime dönüştürebilecek seviyedeler. Şirketini kuranlar da var, kurma aşamasında olanlar da var. Bunlara bir alan açmış olduk aslında. Burada muazzam bir ortam var. Birbirlerini besleyen gençler ortaya çıkıyor. Buranın kaybedeni yok. Bir proje ortaya koyuyorsunuz, bu projeyi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Geliştirirken de aynı zamanda kendiniz gelişiyorsunuz çünkü 5 kişi bir arada birbirini besleyen her biri birer unsur. Her zaman yarışmacılarımızı öz güvenli olmaya, adaylarımız öz güvenli olmaya davet ediyoruz. Hiçbir şekilde korkmalarına gerek yok."