TEKNOFEST Girişim Programı 2. dönem girişimleri belli oldu

T3 Girişim Merkezinin, 2018 yılından bu yana düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara katılıp finalist olanlara yönelik sunduğu TEKNOFEST Girişim Programının ikinci dönem kazananları belli oldu.

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Girişim Programının 2. dönemi için "Ön Kuluçka Programına" 314, "Hızlandırma Programına" 101 toplamda 415 başvuru yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda ise 8'i hızlandırma, 9'u ön kuluçka programına olmak üzere 17 girişim seçildi. Programın 2. döneminde ön kuluçka girişimlerine 150 bin TL, hızlandırma girişimlerine 300 bin TL maddi destek imkanı sunuluyor.

Girişimlere maddi destekle beraber, girişimcilik eğitimleri, ofis desteği, yatırımcı ve mentor görüşmeleri gibi 12 farklı alanda da imkan sunuluyor. Programdan mezun olmaya hak kazanan girişimler, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında TEKNOFEST İstanbul'da düzenlenecek Girişim Gösteri Gününe katılacak, ardından Take Off İstanbul'da yatırımcılarla ve alanında uzman mentorlarla buluşacak.

Açıklamaya göre, TEKNOFEST girişim programı 2. dönem girişimleri hızlandırma programı şu şekilde:

Anadolu Robotik, keşif-gözlem, güvenlik, kaynak-inşa, gibi birçok su altı ve su üstü faaliyetlerini otonom veya uzaktan kontrollü şekilde gerçekleştiren insansız su altı ve su üstü araçları geliştiriyor. 3 AGE, revir-dijital sağlık merkezi adlı yapay zeka destekli tele-sağlık yazılım ve donanım ürünü ile sağlıkta fırsat eşitsizliğini gidermek için çalışmalarına devam ediyor. Rise Teknoloji, tıp ve sağlık eğitimlerinde simülasyon yöntemleri kullanımını, mobil, kullanıcı dostu ve makul fiyatlı hale getirmek için çalışarak yazılım ve donanım tabanlı çözümler sunuyor.

Move On, yapay zeka tabanlı tarım teknolojileri mottosuyla çalışmalarını yürütüyor ve traktörleri otonom hale getiren dünyadaki 5 firmadan Türkiye'deki tek firması olarak öne çıkıyor. Medroco, nöroplastisite temelli egzersizi baz alan ve kullanıcılarla uzmanları veri odaklı bir şekilde uzaktan terapi ve egzersiz için bir araya getirmeyi hedefleyen, donanım ve yazılım üreticisi konumunda bulunuyor. Hebunk, hidrojen bataryalı scooter üretiyor. Şirket, elektrikli scooterlara kıyasla iki kat daha uzun menzile sahip, her türlü yokuşu çıkabilen ve 5 dakika içinde yeniden şarj olabilen scooter ürünü ile çalışmalarına devam ediyor.

Kodgem, ofis çalışanlarının yaşam kalitesi artıran giyilebilir teknoloji üretiyor. Şirket, sağlıklı bir duruşa sahip olmak ve düzenli egzersiz yapmayı kolaylaştırmak amacıyla ürünler geliştirmeye devam ediyor. CatchPad, oyunlaştırılmış yüzlerce aktiviteyle fiziksel ve zihinsel gelişimi destekleyen, aynı zamanda performansa dair istatistikler sunan mobil uygulama destekli interaktif egzersiz platformu üzerine çalışmalarını yapıyor.

Ön kuluçka programı ise şu şekilde oluyor:

Markas Makine Teknoloji, model roketçilik ve atmosfer balonu projelerinde kullanılabilecek IoT alt yapısıyla, çevresel şartlara uygun donatılmış elektronik uçuş kontrol ve kayıt donanımı üretiyor. Nevasof, türettikleri yapay zeka destekli kan analizi yazılımı ile lösemi gibi kan hastalıklarının teşhisinde hematoloji ve onkoloji uzmanlarına yardımcı karar destek sistemi üzerine çalışıyor. SoilBiom, eDNA yöntemiyle tür düzeyinde tespit edilecek endofitik bakterilerle bitki direncini ve verimini artıran, bitkiye özel gübre destekleyici preparat geliştiriyor.

Rovense, insanın erişmekte güçlük çektiği kapalı ortamlara girerek bu ortamın 3 Boyutlu modelini çıkarıp kullanıcının model üzerinde detaylı bir denetim gerçekleştirmesini sağlayan drone ve denetim yazılımı üzerine çalışıyor. Fladriw, damar yolu açma veya kan alma işlemi kolaylığı sağlamak amacıyla, damar görüntüsü veren ürün üzerine çalışmalar yürütüyor. Helimore Havacılık, 10 litrelik ilaçlama kapasitesine sahip, belirlenen noktalarda otonom uçuş sağlayan, görev yapacağı alandaki zararlı otları anlık görüntü işleme teknikleri ile fark eden ve ilaçlama yapan drone geliştiriyor.

BioCountix, gıda ve su mikrobiyoloji testlerinde bakteriyel koloni sayım işlemlerini yüksek doğrulukla saniyeler içerisinde gerçekleştiren yapay zeka tabanlı otonom koloni sayacı üretiyor. KiDoSe, ailelerin çocuklarıyla birlikte sağlıklı vakit geçirebilecekleri ve eğitici özellikte olan materyal geliştirerek eğitim paketi hizmeti sunuyor. Mind Maze Game ise ortaokul ve lise müfredatını 2D-3D oyunlar haline getirerek günümüz teknolojisi ile eğitimi birleştirmeye çalışan eğitim platformu oluşturma üzerine çalışmalarına devam ediyor.

T3 Girişim Merkezi, girişimcilerin yanında

Açıklamaya göre ayrıca, T3 Girişim Merkezi, 2022 yılında başlattığı TEKNOFEST Girişim Programı ile TEKNOFEST yarışma finalistlerini, ön kuluçka ve hızlandırma programlarıyla destekliyor. Bu kapsamda alacağı destekler ile teknoloji odaklı iş fikrini girişime dönüştürmüş veya dönüştürmek isteyen ekiplere Ön Kuluçka Programı, geliştirdikleri teknoloji odaklı projeler ile halihazırda kurmuş oldukları şirketi olan ekiplere Hızlandırma Programı sunuyor.

TEKNOFEST Girişim Programı birinci döneminde 20 Ön Kuluçka ve 5 Hızlandırma olmak üzere 25 girişime toplamda 3 milyon TL hibe desteği sağladı. Girişimcilere verilen hibe desteğine ek olarak, girişimcilik eğitimleri, ofis desteği, yatırımcı ve mentor görüşmeleri gibi 12 farklı alanda da destek verildi.