TEKNOFEST'e Katılan Yarışmacı Sayısı 1,5 Milyonu Geçti

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'e katılan yarışmacıların sayısı 1,5 milyonu geçti.

Türkiye'nin teknolojideki geleceğini şekillendiren ve ilk düzenlendiği 2018 yılında 20 bin civarında yarışmacıya ev sahipliği yapan TEKNOFEST, günümüzde 1,5 milyonun üzerinde gence ulaşma başarısı gösterdi.

Etkinlik sayesinde, teknoloji ve bilimle ilgili yeni projeler geliştirip, girişimcilik becerilerini artıran gençler, inovasyon, yaratıcılık ve mühendislik becerilerini de geliştirip Türkiye'nin teknolojideki geleceğini geliştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde gerçekleştirilen "16. Uluslararası MEB Robot Yarışması" dolayısıyla Erzurum'da bulunan TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, AA muhabirine, TEKNOFEST hakkında değerlendirmede bulundu.

Kıbrıs'ta ve İstanbul'da TEKNOFEST planlanıyor

TEKNOFEST 2024'ün 11 şehirde yapılan yarışmaların ardından Adana'da düzenlendiğini ifade eden Saymaz, "Bu yıl yarışmacı başvuru rekorunu kırdık. İlk yılımızda (2018) başvuran yarışmacı sayısı 20 binken şimdi 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. Muazzam bir gelişme var, Türk milletinin ve gençliğinin önünü açtığınızda ve onlara alan açtığınızda, ne kadar başarılı ve ilgili olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz." dedi.

Saymaz, TEKNOFEST'i Türkiye'nin tüm şehirlerinde düzenlenmeyi planladıklarını belirterek, etkinliği uluslararası boyuta da taşıyıp 2022'de de Azerbaycan'a gittiklerini hatırlattı.

Önümüzdeki yıl Kıbrıs'ta ve İstanbul'da TEKNOFEST planladıklarını anlatan Saymaz, şöyle konuştu:

"Toplumun bilime, havacılığa, uzaya bakış açısında muazzam bir değişiklik oldu. Eskiden teknolojiye karşı bir mesafe vardı, onu kırdık. Mesela evinizde yeni ve basit bir şey yaptığınızda, bir şeyin yerini değiştirdiğinizde dahi 'başımıza icat çıkartma' kavramı vardı. Bu psikolojik bir bentti, bunu ortadan kaldırdık. Şu an 'başımıza icat çıkartın daha çok başarılı işler yapın, bilime, teknolojiye yönelin'e geldik. Dünün yarışmacıları, bugünün girişimcileri yarının da yatırımcıları olsun istiyoruz. Taklitçi mantıktan kurtulmuş olduk, yani 'siz yapmayın gençler, hazırı var, hazırını kullanın' mantığından 'evet biz yapabiliriz daha da iyisini yapabiliriz'in öz güvenini gençlerimize aşıladık."

"Niceliksel bir artış var ama niteliksel anlamda da muazzam bir artış var"

Saymaz, havacılık alanında olan ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın yarım kalan hikayelerini tamamlamak isteyen bir neslin olduğunu dile getirdi.

Yarışmalarda niteliğin arttığını gördüklerini vurgulayan Saymaz, şunları söyledi:

"Roket yarışmasında 2 alanımız var, biri montaj, diğeri atış alanı. Montaj alanından, atış alanına geçiş oranları bu yıl yüzde 30'dan 85'lere çıktı. Savaş yarışmamız var, en fazla 4-5 beş İHA gökyüzünde görevlerini icra etmeye çalışırken, bu yıl 24 takımımız aynı anda görevini icra etmeye çalıştı. İlk defa bu yıl görevleri tamamlayan tek takım çıkarak ödül aldı. Niceliksel, geometrik olarak bir artış var ama niteliksel anlamda da muazzam bir artış ve kalite var. Bu nasıl 7 yılda bu noktaya geldiyse, bundan 3-5 yıl sonra muazzam şekilde olumlu bir patlama yaşayacağımıza da inanıyor ve kanaat getiriyoruz."

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da her zaman "dip dalga oluşturma" hedefinin olduğuna işaret eden Saymaz, şöyle devam etti:

"Aslında toplumun kültürünün tam ortasında bilim, teknoloji havacılık, uzay olsun istiyor, geleceğimizi burada görüyoruz. Gençlerimiz, bu işlere ilgi duysunlar, alakalı olsunlar ve biz de onlara alan açalım, bu işlerde en iyisi biz olalım. Çünkü Filistin'de ve mazlum coğrafyalarda yaşananlar, eğer adil bir dünya olsaydı, asla böyle olmazdı. Biz diyoruz ki hem güçlü olalım, hem adil olalım ama asla saldırgan bir tutum sergilemeyiz çünkü medeniyetimizin bize yüklemiş olduğu kodlar buna izin vermiyor. Bilimi ve teknolojiyi geliştirirken caydırma odaklı olsun istiyoruz, belki kullanmayız ama bir zalim mazlumun üzerine füzesini atarken acaba 'Türkiye ne der?' dedirtebilirsek bizim için en kıymetlisi bu olur."

TEKONOFEST'e 10 kişilik grup ile katılan ve Sanayide Dijital Teknoloji Yarışması'nda en iyi sunum ödülü alan takımın üyelerinden Barış Küçük de festival sayesinde kendilerini geliştirdiklerini anlattı.

Küçük, sonraki yarışmalara da katılmayı planladıklarını ifade ederek, "Başarılarımızı katlayarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Çünkü ülkemizin yüksek teknolojiye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için bu gerekli. Amacımız ülkemizin yüksek teknoloji düzeyine ulaşmasında katkıda bulunmak. Bu yarışmalar bizim için çok değerli." diye konuştu.