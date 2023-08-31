TEKNOFEST Ankara'da Başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) akademik paydaşı olduğu dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgar tüneli, simülasyon deneyim alanları, "Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi, planetaryum gösterimleri, sahne gösterileri ve çeşitli aktivitelerle dolu TEKNOFEST Ankara, 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Etimesgut Havalimanı'nda teknoloji meraklılarını bir araya getirecek.

TEKNOFEST'in akademik paydaşları arasında yer alan ETÜ ise bilimsel deneylerin yapıldığı atölyelerden ahşap modellemeye, 3 boyutlu üretim atölyesinden sanal gerçekliğe bilim ve teknoloji meraklılarına stantlarında unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

TOKNEFEST Ankara'yı yerinde takip etmek üzere festival alanında bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TEKNOFEST coşkusunu yaşamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek: "Bu yıl 2.'si toplamda 8.'si düzenlenen TEKNOFEST'in akademik ortaklarından birisi olmak hem şehrimiz için hem de üniversitemiz için büyük bir gurur. Ülkemizin vizyonun en somut göstergelerinden biri olan festival, gençlerimiz için ilham kaynağı oluyor. Burada insansız hava araçlarından tutun da simülasyon deneyim alanlarına kadar çok geniş yelpazedeki yeni teknolojileri yakından görme ve deneyimleme fırsatı yakalıyorlar. Biz de ETÜ olarak gençlerimize dokunabilmek için burada yerimizi aldık. Daha ilk günden stantlarımıza olan yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Gençler stantlarımızda üniversiteli abi ve ablaları eşliğinde öğrenirken aynı zamanda eğlenme fırsatı yakalıyor. Tabii bu organizasyon bizler açısından da oldukça verimli oluyor. Zira paydaşlarımızla bir araya gelebiliyor ve yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu vesileyle yarınlarımız için oldukça önemli olan bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM