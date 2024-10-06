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TEKNOFEST Adana sona erdi

TEKNOFEST Adana sona erdi
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tamamlandı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tamamlandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival son gününde de ziyaretçilerini ağırladı.

Adana Havalimanı'nda 2 Ekim'de başlayan festival, 5 gün boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Festivale, 4 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Özel kurumların ve kamu kurumlarının açtığı stantlarda, geliştirilen teknolojiler Adanalılara ve çevre illerden gelen katılımcılara tanıtıldı.

Etkinlikler kapsamında ziyaretçiler, Adana semalarını renklendiren Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterilerini izleme şansı buldu.

Festivalde, paraşütle atlayış ve helikopterle havadan tahliye gibi heyecanlı gösteriler de gerçekleştirildi.

Akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlar, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan vatandaş için etkinlik programının yapıldığı festivale çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Çocuklara yönelik bilim gösterileri, müzikaller ve bilgi yarışmalarının düzenlendiği etkinlikte, TEKNOFEST kapsamında organize edilen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

AA festivali anbean abonelerine aktardı

TEKNOFEST alanında stant kuran AA, festival alanındaki gelişmeleri ve alanda sergilenen projeleri anbean abonelerine ulaştırdı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'na katılarak festivalle ilgili değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Ayrıca, AA standını ziyaret edenler arasında bulunan minikler de haber bilgi yarışmasına katılıp, savaş muhabirliği eğitim parkurunu deneyimleyerek unutulmaz anlar yaşadı.

Kurum personeli, ziyaretçilere öz kaynaklarla üretilen "Haberci Drone" ürünü ile AA Kitap'tan çıkan yayınları tanıttı.

TEKNOFEST Adana'nın ilkleri

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, ilk kez TEKNOFEST Adana'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III ve Bayraktar TB3 halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında dereceye giren takımlar ilk kez TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarıştı.

TEKNOFEST'te katılımcıların "Çanakkale ruhu"nu yaşayabilmesi için ilk kez "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı" oluşturuldu.

Bazı etkinliklerin de ilk kez ziyaretçilerle buluşturulduğu TEKNOFEST Adana sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Teknoloji

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