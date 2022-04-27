'TEKNOFEST 2022 Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması' Kütahya'da yapılacak

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, TEKNOFEST 2022 Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'nın Büyük Zafer'in 100. yılı kapsamında Kütahya'da yapılacağını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Altıntaş ilçesindeki Zafer Havalimanı'nda 9-14 Ağustos'ta düzenlenecek uluslararası yarışmaya 130 takım ve bin yarışmacının katılacağını belirtti.

Büyük Zafer'in 100. yılında havacılık tutkunlarının zaferin kazanıldığı topraklarda ağırlanacağına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022'nin, Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandığı Kütahya'da yapılacak olması bizler için büyük anlam ifade ediyor. Milletvekillerimiz, Kütahya Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız hepsi de el ele ve gönül birliğiyle büyük zaferin coşkuyla kutlanması için çalışıyoruz."

Vali Çelik, TEKNOFEST 2022'ye Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden de 39 takımın katılacağını sözlerine ekledi.