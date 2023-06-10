Tekirdağ'da 3D teknolojisi kullanılarak hazırlanan maket sergilendi

Süleymanpaşa Belediyesi Kod Atölyesi koordinatörü Lale Çifçi tarafından 3D teknolojisi kullanılarak hazırlanan maket vatandaşların beğenisine sunuldu. Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 57. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında, kent merkezinin maketinin olduğu sergi, belediye başkanı Cüneyt Yüksel tarafından açıldı.

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi Kod Atölyesi koordinatörü Lale Çifçi tarafından 3D teknolojisi kullanılarak hazırlanan maket vatandaşların beğenisine sunuldu.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 57. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında, kent merkezinin maketinin olduğu sergi, belediye başkanı Cüneyt Yüksel tarafından açıldı.

Çifçi'nin 3D teknolojisi kullanarak hazırladığı ve kentin 110 yıl öncesini yansıtan Panaromik Tekirdağ minyatür maketi, Rumeli İskelesi'nde 1 hafta sergilenecek.

Çiftçi, AA muhabirine, ortaya çok güzel bir eser çıkardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de bu büyüklükte 3D teknolojisi kullanılarak yapılmış bir maket çalışması olmadığını ifade eden Çifçi, "Çizimi, baskısı, pürüzleri temizlememiz, eski haline dönüştürmemiz ve boyama işlemleri, iki senelik bir süreç. Ondan önce de 3 ay kültürel araştırma yaptık. Ticaretiyle, o dönemin insanıyla, evlerin şekilleriyle hepsini göz önünde bulundurarak harmanladık ve böyle bir maket ortaya çıktı. Başkanımız Cüneyt Yüksel'in desteği bize çok büyük güç verdi. Vatandaşlarda sergiye çok yoğun ilgi gösteriyor." dedi.