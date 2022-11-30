Tek seferde 300 tane iPhone alan adam soyuldu!

Söz konusu Apple olduğu zaman hırsızlık ya da dolandırıcılık haberleriyle sık sık karşı karşıya kalıyoruz. Bu hırsızlık olaylarının en ilginçlerinden biri de ABD'de de yaşandı. Haberlere göre Apple Store'dan tek seferde 300 tane iPhone 13 satın alan adam soyuldu. Mağaza çıkışında meydana gelen olay, gündem olmayı başardı.

Hırsızlar, 95 bin dolar değere sahip 125 telefonu çaldı

Apple Store, hırsızlık olayları nedeniyle çoğu kez gündemde yer alıyor. Bu kez gerçekleşen iPhone olayı da son derece ilginç. Gelen bilgilere göre, 27 yaşındaki bir erkek, ABD'deki büyük bir Apple Store mağazasından tek sefer 300 tane iPhone 13 aldı.

Bu 300 adet iPhone 13'ü üç farklı çantaya yerleştiren adam, Apple Store'dan çıkıp arabasına ilerlerken yanına yaklaşan araçtan inen iki kişi tarafından soyuldu. Ortaya çıkan haberlere göre soyguncular, 95 bin dolar değeri olan ve içinde 125 telefonun olduğu çantayı alarak kaçtı.

Apple, iPhone 15 kamerasında devrim yapacak

Polisin verdiği bilgiye göre 27 yaşındaki bu adam, sık sık Apple Store'dan iPhone satın alıyor. Bunun nedeni de satın aldığı telefonları kendi iş yerinden başkalarına satmak. Olayla ilgili herhangi bir sonuç olmamasına rağmen polisler, detaylı bir şekilde inceleyeceklerini belirtti.

Ayrıca olayın arkasında farklı bir durum olma ihtimali de var. Apple, sık sık karşılaştığı bu hırsızlık olayları karşısında mağaza çalışanlarının anında müdahalede bulunmasını istemiyor. Bunun nedeni ise çalışanlarının hırsızlarla mücadele içinde olmasını istememesi.

Ayrıca ortaya çıkan bilgilere göre hırsızlıklar, daha çok alınan yedek parçaları Çin'de satmak için oluyor. Ancak parçalar, uzaktan kilitli oldukları için kullanım dışı oluyor. Bununla birlikte mağaza içindeki güvenlik kameraları sayesinde anlaşılıyor. Buna rağmen çıkışa kadar çalışanlar, şirketin isteği üzerine bir mücadele yaşanmaması için müdahalede bulunmuyor.

Peki, siz Apple Store hırsızlık olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!