TEI-TF6000 Turbofan Motoru TEKNOFEST İzmir'de Tanıtılacak

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki önde gelen şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-TF6000 turbofan motoru, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İzmir etabında meraklılarıyla buluşacak.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki önde gelen şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayi AŞ ( Teı ) tarafından geliştirilen TEI-TF6000 turbofan motoru, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İzmir etabında meraklılarıyla buluşacak.

Teı'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin lider motor şirketi TEI, Türkiye'nin ilk turbofan motoru TEI-TF6000'i ilk kez, TEKNOFEST'in düzenleneceği İzmir'de ziyaretçilerin ilgisine sunacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İzmir Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde Türkiye'nin havacılık serüvenine ilkleri kazandıran gaz türbinli ve pistonlu motorlar teknolojiseverlerle buluşturulacak.

Aynı motor, 27-30 Eylül tarihlerinde Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3'üncüsü düzenlenecek Eskişehir Endüstri Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşacak.