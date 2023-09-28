TEI-PD170 Motoruyla Kesintisiz 35 Saatlik Uçuş Rekoru

Türkiye'nin önde gelen havacılık motoru şirketi TEI tarafından tasarlanan TEI-PD170 motoru, AKSUNGUR İHA'sıyla gerçekleştirdiği kesintisiz 35 saatlik uçuşla rekor kırdı. Bu uçuş, milli havacılık motoruyla ulaşılan en uzun uçuş süresi olarak kaydedildi.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki önde gelen şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından tasarlanan ve üretilen turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'in, kesintisiz 35 saatlik uçuşla rekor kırdığı bildirildi.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, TEI-PD170'in AKSUNGUR İHA'sıyla gerçekleştirdiği kesintisiz 35 saatlik uçuş, "milli havacılık motoruyla ulaşılan en uzun uçuş süresi" olarak kayıtlara geçti.

TEI-PD170 motoru, AKSUNGUR ile önceki uçuşlarında 30 bin feet irtifayı geçerek bu alanda da bir rekor kırmıştı.

TEI'nin milli motoru TEI-PD170 bulunan AKSUNGUR, Ankara'dan havalanıp Çiğli Havaalanı'na giderek Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'te katılımcıları selamlayacak.