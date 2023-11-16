Teekanne, Getac Bilgisayarlarını Çay Üretiminde Kullanıyor
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Almanya merkezli çay üreticisi Teekanne, Getac bilgisayarlarını 14 yıldır çay üretiminde kullanıyor. Bilgisayarlar sayesinde makineler güvenli bir şekilde kontrol edilebiliyor.
Teekanne, Getac bilgisayarlarını 14 yıldır çay üretiminde kullandığını duyurdu.
Almanya merkezli çay üreticisi Teekanne, Getac bilgisayarlarını 14 yıldır çay üretiminde kullandığını duyurdu. Bilgisayar sayesinde; makineler, farklı seri arayüzlere sahip sistemler güvenli bir şekilde kontrol edilebiliyor.
Getac Genel Müdürü Eric Yeh, "Teekanne'de Getac dizüstü bilgisayarların uzun süredir kullanılması, ürünlerimizin dayanıklılığı, güvenilirliği ve yüksek sağlamlığının etkileyici bir örneğidir" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Teknoloji