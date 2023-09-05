Tecno, Yeni Katlanabilir Telefon Modelini Tanıttı

Tecno, MWC 2023 etkinliğinde Phantom V Flip modelini tanıttı. Dairesel kamera adası ve karbon fiber kaplama gibi özelliklere sahip olan telefon, enine katlanabilir bir tasarıma sahip.

Ülkemizdede faaliyet gösteren Tecno, son dönemde yükselişte olan katlanabilir akıllı telefon modasına hızlı bir giriş yaptı. MWC 2023 etkinliğinde boyuna katlanabilir modeli Tecno Phantom V Fold modelini tanıtan şirket, yatay katlanabilir model için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Tecno Phantom V Flip, dairesel bir kapak ekranına sahip

Tecno, genellik Flip olarak isimlendirilen enine katlanabilir modeli için kolları sıvadı. Bugün ortaya çıkan görseller, cihazın tasarımını gözler önüne seriyor. Tecno Phantom V Flip modelinin tasarımında dikkatleri dairesel kamera adası çekiyor. Dikkatleri çeken bir diğer detay ise dış cephesinde. Cihazın karbon fiber kaplı olması bekleniyor.

Dairesel kamera adasının çemberi üzerinde ikili kamera dizilimi ve LED bulunuyor. Dairenin ortasında ise kapalıyken gelen bildirimleri görebilmek adına tasarlanmış bir ekrana sahip. Öte yandan cihazın donanımına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak, daha önce tanıtılan Tecno Phantom V Fold ile benzer seviyede olmassı muhtemel. Dilerseniz Phantom V Fold cihazına bir göz atalım;

Tecno'dan ekranı uzayan fütüristik telefon: Phantom Ultimate!

Tecno Phantom V Fold özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000+

Kapak ekranı: 6.42 inç FHD+ LTPO AMOLED, 120 Hz yenileme hızı 1080 x 2550 çözünürlük, 1100 nit parlaklık 431 PPI piksel yoğunluğu, Corning Gorilla Glass Victus ile koruma

İç ekran: 7.85 inç; 2K LTPO AMOLED, 120 Hz yenileme hızı 2000 x 2296 çözünürlük, 1100 nit parkalık, 381 PPI piksel yoğunluğu

Arka kamera: 50 Megapiksel ana + 50 Megapiksel geniş açı + 13 Megapiksel ultra geniş açı

Ön Kamera: 16 + 32 Megapiksel

RAM: 12 GB

Depolama: 256/512 GB

Batarya: 45W, 5000 mAh

Ek özellikler: 5G ve çift SIM

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