Tecno, Yeni Katlanabilir Akıllı Telefonu Phantom V Flip'i Tanıttı

Tecno, popülerliği artan katlanabilir akıllı telefon trendine yeni bir model ekledi. Tecno Phantom V Flip, orta-üst segmentte yer alan özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Son dönemde yükselişe geçen akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Tecno, ülkemizde de beğeniyle takip ediliyor. Şirket, popülerliğini giderek arttıran katlanabilir akıllı telefon akımına yeni bir model ekledi. Tecno Phantom V Flip tanıtıldı.

Tecno Phantom V Flip, 605 dolar fiyatıyla sahne aldı

Tenco, ilk enine katlanabilen (Flip) telefonunu piyasaya sürdü. Henüz yolun başında olan katlanabilir akıllı telefon sektöründe genellikle amiral gemisi seviyesinde donanımlara alışığız. Tecno Phantom V Flip, nispeten orta-üst segment diyebileceğimiz bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Katlanabilir Tecno modelinin ön paneline baktığımızda ultra ince cam ve 1000 nit maksimum parlaklık içeren 6,9 inçlik katlanabilir OLED ekranı görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanına sahip modelin işlemci koltuğunda başaltı diyebileceğimiz MediaTek Dimensity 8050 yer alıyor. Ayrıca 45W ile şarj olabilen 4.000 mAh bataryadan güç alıyor.

TECNO PHANTOM V Fold inceleme!

Arka tarafına baktığımızda ise ikili lens dizilimi bulunan yuvarlak bir kamera adası bizleri karşılıyor. 64 Megapiksel ana kameraya 13 Megapiksel geniş açılı lens eşlik ediyor. Özçekim kamerası olarak da 32 Megapiksellik bir lens görev alıyor.

Tecno cihazı, fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 605 dolardan sahne alan model, Flip arenasının şu andaki en uygun modeli olma etiketine sahip. 1 Ekim'de satışa çıkacak model ilk olarak Hindistan'a özel olacak. Henüz bir açıklama yapılmasa da kısa süre içinde küresel pazara çıkması bekleniyor.

Tecno Phantom V Flip özellikleri