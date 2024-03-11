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TECNO SPARK 20 Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu

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TECNO'nun merakla beklenen yeni akıllı telefonu SPARK 20 Pro, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Cihaz, özellikle fiyat-performans etkinliğiyle öne çıkıyor. İşte TECNO SPARK 20 Pro fiyatı ve özellikleri...

TECNO'nun merakla beklenen yeni akıllı telefonu SPARK 20 Pro, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Cihaz, özellikle fiyat-performans etkinliğiyle öne çıkıyor. Peki kullanıcılara neler sunuyor? İşte TECNO SPARK 20 Pro fiyatı ve özellikleri…

TECNO SPARK 20 Pro fiyatı ve özellikleri

TECNO SPARK 20 Pro, 6,78 inç boyutunda FHD+ (2460 x 1080 piksel) ve 120 Hz tazeleme hızı sunan bir ekrana sahip. Cihaz, 6nm üretim sürecinden çıkan sekiz çekirdekli G99 ultra boost işlemci ile geliyor. 8 GB RAM, 8 GB genişletilmiş RAM desteği ile 16 GB'a kadar çıkabiliyor. Depolama alanı 256 GB. Batarya kapasitesi ise 5000mAh ve 33W hızlı şarj desteğine sahip.

Kamera tarafında 108 Megapiksel ana kamerası 3X optik ve 10X dijital zoom özellikleri, f/1,75 diyafram ve 1/1,67¨ sensör boyutu ile dikkat çekiyor. Ön kamera ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde. Cihaz ayrıca 9-in-1 piksel birleştirme teknolojisine ve Super Night Mode'a sahip.

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TECNO SPARK 20 Pro fiyatı 11 bin 999 TL ve 12 bin 256 TL arasında değişiyor.

Özellik TECNO SPARK 20 ProEkran6,78 inç FHD+ (2460 x 1080 piksel) ekran, 120Hz ekran yenileme hızıKamera– 108MP ana kamera, 3X sensör içi ve 10X dijital yakınlaştırma, f/1,75 diyafram, 1/1,67¨ sensör– 32MP ön kamera– 9-in-1 piksel birleştirme teknolojisi, Super Night Mode– 2K 30fps video kaydı destekli arka kameralar– Çift video özelliği, geniş açılı selfie moduSes TeknolojisiDTS ve Yüksek Çözünürlüklü ses, çift hoparlör, Volume Plusİşlemci ve DepolamaG99 ultra boost işlemci, 6nm, 256GB depolama, 16GB RAM (8 genişletilmiş RAM)Batarya ve Şarj5000mAh batarya, 33W hızlı şarjTasarımŞeffaf DECO tasarımı, metal çerçeveler, alüminyum alaşımlı kamera modülü, ergonomik hatlarRenk SeçenekleriBuzlu fildişi, ay ışığı siyahı, gün batımı allığıDayanıklılıkIP53 sertifikalı suya ve toza dayanıklılıkYapay Zeka ÖzellikleriYapay zeka destekli kamera, dinamik rozet, benzersiz duvar kağıtları oluşturmaSatış BilgileriSatış Noktaları: MediaMarkt, Vatan, Teknosa, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom mağazaları ve online satış noktaları

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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