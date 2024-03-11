TECNO SPARK 20 Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu

TECNO'nun merakla beklenen yeni akıllı telefonu SPARK 20 Pro, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Cihaz, özellikle fiyat-performans etkinliğiyle öne çıkıyor. Peki kullanıcılara neler sunuyor? İşte TECNO SPARK 20 Pro fiyatı ve özellikleri…

TECNO SPARK 20 Pro fiyatı ve özellikleri

TECNO SPARK 20 Pro, 6,78 inç boyutunda FHD+ (2460 x 1080 piksel) ve 120 Hz tazeleme hızı sunan bir ekrana sahip. Cihaz, 6nm üretim sürecinden çıkan sekiz çekirdekli G99 ultra boost işlemci ile geliyor. 8 GB RAM, 8 GB genişletilmiş RAM desteği ile 16 GB'a kadar çıkabiliyor. Depolama alanı 256 GB. Batarya kapasitesi ise 5000mAh ve 33W hızlı şarj desteğine sahip.

Kamera tarafında 108 Megapiksel ana kamerası 3X optik ve 10X dijital zoom özellikleri, f/1,75 diyafram ve 1/1,67¨ sensör boyutu ile dikkat çekiyor. Ön kamera ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde. Cihaz ayrıca 9-in-1 piksel birleştirme teknolojisine ve Super Night Mode'a sahip.

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TECNO SPARK 20 Pro fiyatı 11 bin 999 TL ve 12 bin 256 TL arasında değişiyor.