Tecno Spark 20 Pro FCC'de Görüntülendi

Son dönemde ürettiği modellerle pazarda iyi bir yer edinen Tecno, yeni modeli ile FCC'de görüntülendi. Bugün bazı özellikleri ile karşımıza çıkan Tecno Spark 20 Pro, görünüşe göre tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekecek.

Son dönemde ürettiği modellerle pazarda iyi bir yer edinen Tecno, yeni modeli ile FCC'de görüntülendi. Bugün bazı özellikleri ile karşımıza çıkan Tecno Spark 20 Pro, görünüşe göre tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekecek. Gelin ortaya çıkan özelliklere hep birlikte göz atalım.

Spark 20 Pro FCC'de göründü!

Tecno, yeni Camon modellerini çok yakın bir zamanda tanıttı. Şimdi ise ülkemizde yine uygun fiyatla satılacak başka bir model daha geliyor. Spark 20 serisi bünyesinde gelecek olan Tecno Spark 20 Pro, bugün FCC'de göründü. KJ6 model numarası ile bazı özelliklerini sergileyen Spark 20 Pro, görünüşe göre 4900 mAh kapasitesinde bir pil ile geliyor. Bu pil ise 33W hızlı şarjı destekliyor.

Bununla birlikte 12 GB RAM bellek ile güçlenecek olan Spark 20 Pro, 256 GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Boyutlar ise 169 × 77 x 9 mm olarak açıklanıyor. İşlemci tarafında bir bilgi bulunmasa da alt modeli Spark 20'nin Helio G85 ile geleceği biliniyor. Yani Spark 20 Pro, Helio G85 ya da daha güçlü bir model ile karşımıza çıkacak.

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Tasarıma gelecek olursak sızdırılan görsel cihazın dar ve uzun bir yapısı olacağını gösteriyor. Ancak asıl detay kamera kısmında. Görünüşe göre Tecno, Spark 20 Pro'nun kamera tarafında iPhone'un yeni Pro modellerine benzer bir tasarım kullanmış. LED flaşın yeri bile iPhone ile aynı olan Spark 20 Pro, bakalım kamera performansı tarafında iPhone ile ne kadar benzerlik sunacak?

Siz Tecno'nun yeni modeli Spark 20 Pro'yu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Tecno Spark 20 beklenen özellikleri!