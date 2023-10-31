Tecno Pop 8: Özellikleri ve Fiyatı

Tecno, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için yeni modeli Tecno Pop 8'i duyurdu. Pop 8, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Tecno Pop 8'in teknik özellikleri ve fiyatı...

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye çalışan Tecno, kısa süre önce yeni bir modelini daha duyurdu. Pop 8 adlı bu model, hem vadettikleri hem de fiyatı ile gözlerin kendisine çevrilmesini sağladı. İşte Tecno Pop 8 teknik özellikleri ve fiyatı…

Tecno Pop 8 teknik özellikleri ve fiyatı

Fiyatını okuyanların "şaka mı bu?" dediği Tecno Pop 8 modelinin en öne çıkan özelliği, Apple'ın iPhone 14 Pro ile hayatımıza soktuğu Dinamik Ada'yı andıran bir özelliğe sahip olması. Dynamic Port adındaki bu özellik, kullanıcının bildirimler ile daha kolay etkileşime geçebilmesini sağlıyor.

Tecno Pop 8 modeli, 6,6 inç boyutunda ve 1612 x 720 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekrana sahip. Bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Öte yandan cihaz, giriş segmentte boy gösteren Unisoc T606 işlemcisinden güç alıyor.

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4 GB'a kadar RAM ve 128 GB'a kadar depolama alanı sunan akıllı telefonun ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor. Arka kasada ise 13 Megapiksel ana kamera + yapay zeka destekli yardımcı lens bulunuyor.

Android 13 (Go edition) işletim sisteminde çalışan Tecno Pop 8 modeli, 10 W şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Parmak izi okuyucusuna da sahip olan akıllı telefonda Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve OTG bağlantı desteği olduğunu belirtelim. Son olarak cihazda 5G olmasa da 4G bağlantı mevcut.

Tecno Pop 8 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran Boyutu: 6,6 inçEkran Çözünürlüğü: 1612 x 720 pikselEkran Teknolojisi: LCDEkran Yenileme Hızı: 90 Hzİşlemci: Unisoc T606RAM: 4 GB'a kadarDepolama Alanı: 128 GB'a kadarÖn Kamera: 8 MegapikselArka Kamera: 13 Megapiksel + AI destekli lensİşletim Sistemi: Android 13 (Go edition)Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhŞarj Hızı: 10 WParmak İzi Okuyucusu: VarBağlantı: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, OTGDiğer: Dynamic Port

Tecno Pop 8 fiyatı ise 85 dolar olarak belirlendi. İlk olarak Hindistan'da satışa sunulması beklenen modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. Eğer gelirse, vergiler de dahil edilerek 4 bin 500 TL civarında bir fiyatla satılabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.