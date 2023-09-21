TECNO PHANTOM V Fold, amiral gemisi segmentinde 120 Hz çift ekranı, güçlü fotoğraf sistemi ve 5000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor. TECNO PHANTOM V Fold inceleme sizlerle.

TECNO PHANTOM V Fold inceleme!

Katlanabilir telefonlar arasında en büyük bataryaya sahip olan bu akıllı cihaz, amiral gemisi özelliklerine sahip olmasına rağmen benzer bir fiyatla sunuluyor. Katlama izine sahip olan ekranı, oyun oynarken, film izlerken, işle ilgili süreçleri yönetirken kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, 45W ultra hızlı şarj cihazı, şarj kablosu ve aramid fiber stant özellikli kılıf da paketin içinde yer alıyor.

TECNO PHANTOM V Fold, giriş segmenti amiral gemisi fiyatına sahip olmasına rağmen katlanabilir teknolojiyi sunuyor. Geniş ekran deneyimi ve taşıma kolaylığı ile dikkat çekiyor. MediaTek Dimensity 9000+ işlemcisi ve 12 GB + 9 GB RAM kapasitesi sayesinde yüksek performans sunuyor. Tasarımı zarif ve dayanıklı malzemelerle üretilmiş, ergonomik yapısı ise kullanıcıların konforunu ön planda tutuyor.

Telefon çift LTPO ekranları ve uyarlanabilir 10-120 Hz yüksek yenileme hızıyla akıcı geçişler sunuyor. Siyah ve beyaz renklerde satılan telefonun dış ekranı, tek elle kullanım için optimize edilmiş bir mikro kavisli tasarıma sahip. İç ekranı ise neredeyse görünmez bir katlama izine ve 8: 7 en-boy oranına sahip 7.85 inçlik bir ekran sunuyor.

Fotoğraf sistemi, 5 lensli yapıyla çeşitli kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış. 50MP Süper Gece kamerası gece çekimlerinde üstün performans sunuyor. 2x optik ve 20x dijital yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens ve 13 MP ultra geniş açılı lens ile çeşitli çekim seçenekleri sunuyor.

TECNO, katlanabilir cihaz için özelleştirilmiş bir işletim sistemi olan HiOS13 Fold'u geliştirdi. Bu işletim sistemi, geniş ekran özellikleri ve etkileşimli animasyon tasarımları ile kullanıcı deneyimini güçlendiriyor.

Cihaz, MediaTek Dimensity 9000+ işlemcisi ve 12 GB RAM ile yüksek performans sunuyor. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve 5000 mAh bataryası ile günlük kullanımda uzun pil ömrü sağlıyor. Bu akıllı telefon, AnTuTu testlerinde yüksek puan alarak rekabetçi bir oyun performansı ve geniş ekran deneyimi sunuyor.

TECNO PHANTOM V Fold teknik özellikleri

Boyutlar:

Yükseklik: 159,4 mm

Genişlik Açıkken: 140,4 mm, Katlıyken: 71,95 mm

Kalınlık Açıkken: 6,8 mm, Katlıyken: 14,53 mm (menteşe tarafı) / 14,15 mm (açık tarafı)

Ağırlık: 299 g

Depolama ve Bellek:

Dahili Depolama ve Bellek: 12 GB + 512 GB

RAM Türü: LPDDR5X

RAM Teknik Özellikleri: UFS3.1

Harici Depolama: Hayır

Ekranlar:

İç Ekran Boyutu: 7,85 inç (Tam dikdörtgen)

Dış Ekran Boyutu: 6,42 inç (Tam dikdörtgen)

Ekran Oranları: İç Ekran %90 (AA ekran alanının, açıldığında cihazın genel şekline bölünmesiyle hesaplanmıştır), Dış Ekran %90,1 (Aktif alan AA'nın dış ekran camı alanına bölünmesiyle hesaplanmıştır)

Çözünürlükler: İç Ekran 2K+ (2296 x 2000), Dış Ekran FHD+ (1080 x 2550)

Yenileme Hızları: İç Ekran ve Dış Ekran LTPO 10 – 120 Hz Kendinden Uyarlamalı Yüksek Yenileme Hızı

Dokunma Örnekleme Hızları: İç Ekran Maksimum 240 Hz, Dış Ekran Maksimum 360 Hz

Renk Gamı: İç Ekran ve Dış Ekran %100 P3

Renk Derinliği: 10,7 bit renk (8 + 2 bit)

Piksel Yoğunluğu: İç Ekran 388 ppi, Dış Ekran 431 ppi

Parlaklık: İç Ekran ve Dış Ekran 1100 nit En Yüksek Parlaklık

Materyal: İç Ekran ve Dış Ekran AMOLED Katlanabilir Ekran

Ekran Camları: İç Ekran Schott UTG, Dış Ekran Corning Gorilla Glass Victus

Kamera:

İç Kamera: 50 MP, f/1,85, 7P mercek, AF desteği

Telefoto Kamerası: 50 MP, f/1,98, 6P mercek, AF desteği, 2x optik yakınlaştırma, 20x dijital yakınlaştırma

Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP, f/2,2, 120° Açı

Ön Kameralar: İç Ekranın Ön Kamerası 16 MP, Dış Ekranın Ön Kamerası 32 MP

Çekim Modları:

Ana Kamera Çekim Modları: AI kamera, Portre, Video, Film, Süper gece, Belgeler, AR çekim, Pro, Ağır çekim, Panorama, Hızlandırılmış, Gökyüzü Mağazası, İkili video

Ön Kamera Çekim Modları: AI kamera, Portre, Video, Film, Süper gece, AR çekim, Ağır çekim, Panorama, Hızlandırılmış

Video Çekimi:

Ana Kamera Video Çekimi: 4K 30, 60FPS / 1080p 30, 60FPS, EIS desteği ile video sabitleme, Video ağır çekim desteği: 1080p 120(varsayılan), 240, 960 kare/sn'de, Hızlandırılmış çekim desteği: 1080P (varsayılan), 4K, Yakınlaştırma, AI Odaklama, Video HDR, Gece Video Modu, Süper Gece Video Modu, Video Filtreleri, Video ASD, Video Bokeh, Video Güzelleştirme özelliklerini destekler.

Ön Kamera Video Çekimi: Ön Kamera: 1080p 30FPS (varsayılan), 60 FPS, EIS desteği ile video sabitleme, Ön video ağır çekim desteği: 1080p 120 kare/sn'de, Hızlandırılmış çekim desteği 1080P, Yakınlaştırma, Video HDR, Gece Video Modu, Video Filtreleri, Video ASD, Video Bokeh, Video Güzelleştirme özelliklerini destekler.

İşlemci:

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000+, 8 çekirdekli, 4 nm üretim teknolojisi, 3.2 GHz'ye kadar

GPU: Arm Mali-G710 MC10

Pil:

Pil Kapasitesi: 5000 mAh (tipik)

Şarj: 45W Süper Hızlı Şarj

OTG: Evet

Biyometrik Bilgiler:

Parmak İzi Tanıma: Yan parmak izi tanıma desteği

Sensörler:

Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Düşme Sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, Adım sayma desteği

Bağlantı:

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth v5.3