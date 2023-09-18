Tecno Phantom V Flip: Katlanabilir telefonun özellikleri ortaya çıktı

Katlanabilir telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Tecno, çok yakında tasarımıyla Galaxy Z Flip 5 gibi modellere rakip olacak Phantom V Flip'i piyasaya sürecek. Katlanabilir telefonun kısa bir süre önce teknik özellikleri ortaya çıktı. Peki Tecno Phantom V Flip neler sunacak?

Tecno Phantom V Flip özellikleri

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Paras Guglani, yaklaşan Phantom V Flip modelinin teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre katlanabilir telefon karbon bir tasarıma sahip olacak. Bunun yanı sıra 1080 x 2460 piksel FHD+ çözünürlük ve 20,5: 9 en boy oranı sunan 6,9 inç katlanabilir AMOLED bir panele ev sahipliği yapacak.

Akıllı telefona güç verecek işlemci MediaTek Dimensity 8050 olacak. 6 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-A78, 3x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.00 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G77 MC9 grafik birimine ev sahipliği yapacak.

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Önde 32 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 64 Megapiksel birincil kamera ve ultra geniş lens olduğu düşünülen 13 Megapiksellik ikinci bir sensör karşımıza çıkıyor.

Modelde 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama mevcut olacak. Ayrıca kutudan Android 13 tabanlı HiOS 13 arayüzüyle çıkacak. Telefonun bataryasıysa 4.000 mAh kapasitesinde olacak. Ürünün 22 Eylül'de vitrine çıkması beklenen cihazda Bluetooth 5.3 ve 5G bağlantısı gibi bağlantı özellikleri de kullanılacak.

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