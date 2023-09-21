Tecno Phantom V Flip Fiyatı Ortaya Çıktı

Tecno'nun yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Phantom V Flip modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tasarım açısından Samsung'un Galaxy Z Flip 5 modeline rakip olan akıllı telefonun son olarak fiyat etiketi ortaya çıktı. Peki Tecno Phantom V Flip ne kadara satılacak?

Tecno Phantom V Flip fiyatı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Paras Guglani, 22 Eylül'de tanıtılması beklenen Tecno Phantom V Flip'in fiyatını paylaştı. Buna göre katlanabilir telefon 600-660 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Geçmiş sızıntılara bakacak olursak, akıllı telefonun karbon bir tasarıma sahip olacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında 1080 x 2460 piksel FHD+ çözünürlük ve 20,5: 9 en boy oranı sunan 6,9 inç katlanabilir AMOLED bir panelle gelecek. Ayrıca telefonda 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,32 inçlik bir kapak ekranı da mevcut olacak.

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Akıllı telefona güç verecek işlemci MediaTek Dimensity 8050 olacak. 6 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-A78, 3x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.00 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G77 MC9 grafik birimine ev sahipliği yapacak.

Önde 32 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 64 Megapiksel birincil kamera ve ultra geniş lens olduğu düşünülen 13 Megapiksellik ikinci bir sensör bulunacak.

Cihazda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama mevcut olacak. Ayrıca kutudan Android 13 tabanlı HiOS 13 arayüzüyle çıkacak. Telefonun bataryasıysa 4.000 mAh kapasitesinde olacak ve maalesef şu an için şarj hızlarıyla ilgili bir detay yok. Son olarak Bluetooth 5.3 ve 5G gibi bağlantı özelliklerine sahip olacak.

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