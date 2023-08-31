Tecno, Phantom Ultimate ile katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yapıyor

Ülkemizde de aktif olarak faaliyet gösteren Tecno, Phantom adını verdiği akıllı telefonlarla önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda. Şirket, son dönemde yükselişte olan katlanabilir akıllı telefon modasına oldukça ilginç bir konsept ile hazırlanıyor.

Tecno Phantom Ultimate, 6,55 inçten 7,11 inç'e genişliyor

Tecno, Ar-Ge laboratuvarlarında muhteşem bir akıllı telefon konsepti ortaya çıkarıldı. Tecno Phantom Ultimate olarak isimlendirilen akıllı telefon, diğer katlanabilir telefonların aksine enine genişleyerek ekranını büyütüyor.

Tecno telefonun ekranını büyütmek isteyen kullanıcılar, sağ üstünde yer alan düğmeye basarak 1-2 saniye içinde ekranı 6,55 inçten 7,11 inç'e genişletebilecekler. Tekrar ekran boyutunu düşürmek için de ekran üzerinde program kapatırcasına hamle yapmak yeterli.

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Gelen bilgilere göre Tecno Phantom Ultimate modelinin ön panelinde 2.296 x 1.596 piksel çözünürlük sunan hücre içi LTPO AMOLED ekran yer alıyor. Ekran, 388 PPI ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ??kapsamı sunuyor.

Tecno, cihazın tek elle kolayca tutulabileceğinin sözünü veriyor. Bu bağlamda cihazın kalınlığı 9,93 mm'de tutuluyor. Cihazın kayma alanı için koruyucu cam bulunuyor. Son olarak model için üzücü olan taraf ise çıkış tarihi. Şirket, cihazın henüz konsept olduğunu ve yakın zamanda piyasaya çıkacağına dair herhangi bir detay bulunmuyor.

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