Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Tecno, OnePlus ve Nothing ile Dalga Geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marka rekabeti o kadar eski bir olgu ki markalar var olduğundan beri var. Pepsi ile Coca-Cola arasındaki, otomobil devleri BMW ile Audi arasındaki veya Burger King ile McDonald's arasındaki düellolar gibi bu tür rekabetlerin teknolojik versiyonları da var. Bu rekabetlere bir yenisi daha eklendi. Öyle ki Tecno, Pova 6 Pro reklamında OnePlus ve Nothing ile adeta dalga geçti.

Tecno Pova 6 Pro reklamıyla viral oldu

Teknoloji konusunda bilgili olmayan kullanıcılar için OnePlus ve Nothing egzotik gelebilir. Çin merkezli bu iki firma akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden. Tecno da öyle fakat şirket daha çok Afrika, Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Güney Asya, Latin Amerika ve Doğu Avrupa pazarlarına odaklanıyor.

Son zamanlarda, bir Hint gazetesi okuyucusu, o gün yayınlanan bir gazetede, Tecno Pova 6 Pro'nun büyük bir reklamıyla karşılaştı. 6,78 inçlik 120 Hz AMOLED ekranlı, MediaTek Dimensity 6080 işlemcili, 12 GB RAM ve 6000 mAh pil içeren cihaz özelliklerini okuduktan sonra ilginç bir şey gördü.

Tecno Pova 6 Pro'nun tasarımı, şüphe uyandıracak şekilde Nothing'in şeffaf tasarımına çok benziyor. Okuyucunun gördüğü reklam sloganı ise şöyleydi: 'Bir'den 'Hiç'e, neden daha iyi bir şey seçmiyorsunuz?

Bununla karşılaşan kullanıcı bunu X üzerinden paylaşarak: "Hindistan'da pazarlama diğer markalara karşı bu tür aşağılayıcı ifadelere genellikle izin vermez" yorumunu yaptı ve gönderi Nothing CEO'su Carl Pei'nin dikkatini çekti. Ancak Pei, bu yaklaşımdan etkilenmedi ve şöyle yanıt verdi:

Amiral gemisi katili Nothing Phone 3 ile ilgili ilk bilgiler geldi!

Me: mom can I have a Nothing phone?

Mom: we have Nothing phone at home

Nothing phone at home: https://t.co/xfkeOxzkIq

— Carl Pei (@getpeid) April 5, 2024

Son zamanlarda gündeme sıkça gelen ve yenilikçi yaklaşımlarıyla teknoloji dünyasının saygısını kazanan Nothing CEO'su Carl Pei, paylaşımında bir diyalog canlandırması yaparak Tecno Pova 6 Pro iğnelemesiyle dalga geçti.

Pei yaptığı paylaşımda:

Ben: "Anne Nothing marka bir telefon alabilir miyiz?"

Annem: "Evimizde zaten bir tane var."

Evdeki Nothing telefon:

şeklinde ifadeler kullandı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yaban Çiçekleri 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Nisan Yaban Çiçekleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana bayram namazı saat kaçta 2024? Adana bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Ogeday diskalifiye mi olacak, Ogeday ne yaptı 8 Nisan Pazartesi? 8-9 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 8 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kim? Tarzan Rıfkı filmi konusu, oyuncuları ve Tarzan Rıfkı özeti! Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Avanak Abdi hangi ülke ve şehirde nerede çekildi? Avanak Abdi konusu nedir? Avanak Abdi filmi ne anlatıyor? Avanak Abdi filmi hikayesi! Avanak Abdi filmi oyuncuları kim? Avanak Abdi filmi konusu, oyuncuları ve Avanak Abdi özeti! Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filmi konusu ne, oyuncuları kimdir? Vizontele filmi oyuncuları kim? Vizontele filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele özeti! Vizontele nerede çekildi? Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Vizontele ne zaman çıktı? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Vizontele filminin konusu nedir? Vizontele filmi oyuncuları kimlerdir? Vizontele film özeti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title