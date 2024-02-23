TECNO, müşteri deneyimindeki başarısıyla ödüllendirildi

TECNO, geçtiğimiz yıl Türkiye'de cep telefonu kategorisinde müşteri bağlılığı açısından en yüksek sırada yer alarak, müşteri deneyimindeki başarısını artırdı. Bu başarı, şirketin A.C.E. Awards (Achievement in Customer Excellence) tarafından ödüllendirilmesiyle sonuçlandı.

TECNO, müşteri deneyimine odaklanarak A.C.E. ödülü kazandı!

Geçen günlerde 9'uncu A.C.E. Ödülleri'nde tanınan TECNO, Sikayetvar.com platformunun 2023 araştırmasında da cep telefonu kategorisinde en yüksek müşteri sadakatine sahip marka olarak öne çıkmıştı. Bu ödül, TECNO'nun müşteri memnuniyetine verdiği önemi ve bu alandaki taahhüdünü vurguluyor, şirketi Türkiye'deki tüketici odaklı markalar arasında önemli bir yere yerleştiriyor.

A.C.E. Awards, markaların müşteri deneyimindeki başarılarını ödüllendirmek için Müşteri Deneyimi Endeksi araştırmasını kullanıyor. Bu ödül, şirketlerin müşteri şikayetlerini yönetme, pazar payı ve Sikayetvar tarafından yapılan yıllık 1,5 milyon anket dahil, çeşitli kaynaklardan elde edilen verileri değerlendiriyor. Müşterilerin sorunların çözüm süreci ve markayla ilişkilerinin devamlılığı hakkındaki görüşleri de araştırmada yer alıyor.

Tecno Pova 6 Pro Geekbench'te göründü!

TECNO, müşteri geri bildirimlerine odaklanarak ve Kullanıcı Deneyimi Ekibi aracılığıyla müşteri soru ve sorunlarına çözümler sunuyor. Bu ekip, çağrı merkezi, WhatsApp hattı ve e-posta gibi farklı kanallar üzerinden müşteri desteği sağlıyor. TECNO'nun müşteri sadakati ve memnuniyetini artırma çabası, yazılım geliştirmeleri ve kullanıcı geri bildirimlerine dayalı sürekli iyileştirmelerle destekleniyor.

TECNO Türkiye Pazarlama Direktörü Enes Pehlivan, kullanıcı memnuniyetinin önemini vurgulayarak, şikayet oranlarını daha da düşürme hedeflerinden bahsediyor. TECNO'nun müşteri memnuniyetine olan bağlılığı, aldığı ödülle bir kez daha onaylanmış olup, şirketin müşterilere sunduğu deneyimi ve çözümleri iyileştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.