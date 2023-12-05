TECNO Mobile, uygun fiyatlı akıllı telefonu Tecno Spark Go 2024'ü tanıttı

TECNO Mobile, bütçe dostu akıllı telefonlarıyla dikkat çeken Tecno Spark Go 2024 modelini piyasaya sürdü. Telefon, HD+ çözünürlüklü 6,56 inç LCD ekran, Unisoc T606 işlemci, 3/8 GB RAM, 64/128 GB depolama, 13 MP ana kamera ve 5.000 mAh pil gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 80 dolar olarak belirlendi.

2019 yılında Türkiye pazarına da giren ve bütçe dostu akıllı telefonları ile öne çıkan TECNO Mobile ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Marka kısa bir süre önce uygun fiyatlı olduğu söylenen ve özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla kullanıcıları üzmeyecek Tecno Spark Go 2024 modelini vitrine çıkardı. Peki Tecno Spark Go 2024 neler sunuyor?

Tecno Spark Go 2024 özellikleri

Tecno Spark Go 2024 modeli 720 x 1612 piksel HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6,56 inç LCD bir panelle kullanıcı karşısına çıkıyor. Ayrıca ekranda iPhone 14 Pro serisiyle birlikte hayatımıza giren Dynamic Island özelliğine benzer bir işlevin mevcut olduğunu belirtelim.

Cihazda kullanılan işlemci Unisoc T606. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 1.6 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G57 MP1 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Modelde 3/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama yer alıyor. Kullanıcılar dilerse microSD desteği sayesinde depolamada artırıma gidebiliyorlar.

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Modelde, 8 Megapiksellik bir ön selfie kamerası bulunuyor. Aynı zamanda, arkada 13 Megapiksel ana, bir AI (yapay zeka) lensi ve bir LED flaştan oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Tecno Spark Go 2024'de 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve USB-C gibi bağlantı özellikleri mevcut. Öte yandan güvenlik yöntemi parmak izi okuyucusu yan tarafa konumlandırılıyor. Bunun dışında son dönemde orta ve üst segmentin büyük bir çoğunluğundan kaldırılan 3.5 mm jak girişi cihazda yer alıyor. Son olarak telefonun 10W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden beslendiğini belirtelim.

Tecno Spark 20 fiyatı

Spark Go 2024, beyaz ve siyah renklerle satılacak. Temel 3 GB + 64 GB versiyonuyla 80 dolara satılacak. Cihazın 8 GB + 64 GB ve 8 GB + 128 GB konfigürasyonların fiyatlarıysa daha sonra açıklanacak.