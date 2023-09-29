Tecno Mobile'un yeni modeli Tecno Spark 20C performans testlerinde ortaya çıktı

Mobil sektörün devasa gelişimiyle birlikte Tecno Mobile gibi şirketlerin sayısı artmaya devam ediyor. Çinli şirketin bütçe dostu akıllı telefonu Tecno Spark 20C, yapılan performans testlerinde ortaya çıktı. Telefon, giriş segment bir model olmasının yanı sıra MediaTek Helio P35 işlemcisi ve 4 GB RAM ile dikkat çekiyor.

Mobil sektörün devasa gelişimiyle bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin sayısı bir hayli arttı. 2019 yılında Türkiye pazarına da giren ve bütçe dostu akıllı telefonları ile öne çıkan Tecno Mobile da bunlardan birisi. Son olarak Çinli şirketin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Tecno Spark 20C performans testlerinde ortaya çıktı.

Tecno Spark 20C Geekbench'te ortaya çıktı

Tecno Spark 20C modeli Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz, yapılan tek çekirdekli testlerden 168, çok çekirdekli testlerden ise 928 puan almayı başardı. Bu, akıllı telefonun giriş segment bir model olduğunun en büyük göstergesi ve fiyatı da bu doğrultuda kullanıcıları üzmeyecek bir seviyede olacak.

Geekbench veri tabanına bakarak telefonun MediaTek Helio P35 işlemcisiden güç alacağını söylemek mümkün. 12 nm mimariye sahip yonga; 4 x2.3 GHz ARM Cortex-A53 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak PowerVR GE8320 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Telefon 4 GB RAM ile raflardaki yerini alacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13'ü çalıştıracak. Öte yandan 5.000 mAh'lik bir pilden güç alması bekleniyor. Cihazın tanıtım tarihi ise belli değil. Ancak iddialara göre ekim ya da kasım ayında kullanıcılarla buluşacak.

Bunun dışında bir süre önce tanıtılan Tecno Pova 5 Pro'nun özellikleri şöyle;