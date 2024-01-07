Tecno CL6: Sızan Özellikler ve Tasarım

Tecno, özellikle son yıllarda ülkemizde de oldukça rağbet görmeye başlayan markalar arasında. İlginç kamera ve kasa tasarımıyla öne çıkan marka, gizemli bir modelle karşımızda. FCC'de yani Amerikan Federal Haberleşme Komisyonu listesinde karşımıza çıkan model Tecno CL6 kod adına sahip. İşte Tecno CL6 ve sızan özellikleri.

CL6 kod adlı Tecno akıllı telefon sızdı! Amiral gemisi mi?

Sızan özellikler bakılırsa Tecno CL6 modeli 12 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi marka orta seviye modellerinde genel olarak 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Bu anlamda 12 GB RAM seçeneği ise amiral gemisi Tecno akıllı telefonlarda yer alıyor.

Akıllı telefonun bir diğer ortaya çıkan özelliği ise 4.5 G bağlantı özelliğinin olması. Tabii ki bu telefonda 5G işlemci olmayacağı anlamına gelmiyor.

Ancak bu detay modelin henüz 5G gelmeyen ülkelerde de satılma ihtimalini de güçlendiriyor. Tecno ülkemizde Phantom X2 Pro amiral gemisini getirdi. Bu anlamda marka Türkiye pazarına da önem veren bir yapıya sahip.

Tecno CL6, bataryada ise 4900 mAh bir güce sahip. Ancak FCC'de açıklanan rakamlar genelde bataryanın gerçek kullanım gücü oluyor. Bu anlamda telefon 5000 mAh gücünde olacağa benziyor. Ortaya çıkan diğer bir detay ise CL6 tasarımı.

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CL6 tasarımı açısından da yeni tanıtılan Spark 20 Pro Plus ile benzer bir arka kamera tasarımına sahip. Buna karşın akıllı telefonda iki kamera ve iki de led flaş dikkat çekiyor. Akıllı telefonun FCC listesinde karşımıza çıkmış olması ise üretim sürecinin tamamlandığının da göstergesi. Bu anlamda amiral gemisi olması muhtemel Tecno, yakında karşımıza çıkabilir.

Tecno CL6 kod adlı telefonun ortaya çıkan özellikleri sizce nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz.