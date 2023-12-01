Türkiye'de aktif olarak faaliyetlerini sürdüren Tecno'nun çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Tecno Camon 30 Premier 5G modeliyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Daha önce Bluetooth SIG ve EEC veri tabanlarında ortaya çıkan akıllı telefon şimdi de performans testine girdi. Peki Tecno Camon 30 Premier 5G kullanıcılara nasıl bir deneyim sunacak?

Tecno Camon 30 Premier 5G Geekbench'te görüntülendi

Tecno Camon 30 Premier 5G, CL9 model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 529, çok çekirdekli testlerden ise 1.355 puan almayı başardı. Bu sayede cihazın bazı kilit özellikleri doğrulanmış oldu.

Geekbench veri tabanına göre akıllı telefonda kullanılacak yonga seti MediaTek Dimensity 8200 olacak. 4 nm mimariyle üretilen işlemci; 1x 3.1 GHz ARM Cortex-A78, 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A78 4x 2.00 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda 12 GB RAM mevcut olacak. Ancak burada daha farklı depolama ve bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bunun dışında, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 sürümünü çalıştırıyor.

Modelin tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak iddialara göre önümüzdeki yılın ilk aylarında kullanıcıların karşısına çıkacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından kısa bir süre önce tanıtılan Tecno Spark 20C modelinin özellikleri şöyle;

ÖzelliklerAyrıntılar Ekran6.6 inç HD+ IPS LCD, 90 Hz tazeleme hızıİşlemciHenüz açıklanmadı, sekiz çekirdekliRAM8 GB (4 GB + 4 GB Sanal RAM)16 GB (8 GB + 8 GB Sanal RAM)Dahili Depolama128 GBMicro SD DesteğiVar (Depolama artırma imkanı)Super Boost TeknolojisiVarÖn Kamera8 MPArka Kameralar50 MP (Ana kamera)Belirtilmeyen yardımcı sensörBatarya5.000 mAh, 18W USB-C hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 13Bağlantı ÖzellikleriGPS, WiFi, Bluetooth, FMGüvenlikYan parmak izi sensörüDizayniPhone modellerini andıran arka panel tasarımı

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