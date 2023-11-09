TECNO CAMON 20 Serisi Özellikleri ve Fiyatları

TECNO, gelişmiş özellikleri, tasarımı ve dikkat çeken fiyatı ile öne çıkan yeni CAMON 20 serisini tanıttı. Bu haberde TECNO CAMON 20 Premier 5G, TECNO CAMON 20 Pro 5G, TECNO CAMON 20 Pro ve TECNO CAMON 20 modellerinin özellikleri ve fiyatları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

TECNO, gelişmiş özellikleri, tasarımı ve dikkat çeken fiyatı ile öne çıkan yeni CAMON 20 serisini tanıttı. Peki TECNO CAMON 20 Premier 5G, TECNO CAMON 20 Pro 5G, TECNO CAMON 20 Pro ve TECNO CAMON 20 özellikleri ve fiyatı nasıl? Bu modeller neler sunuyor ve kimlere hitap ediyor? İşte tüm detaylar…

TECNO CAMON 20 serisi neler sunuyor?

CAMON 20 Premier 5G modeli, endüstride bir ilk olan Kaydırmalı OIS Titreme Teknolojisi ile dikkat çekiyor. Bu teknoloji, kullanıcıların hareket halindeyken saniyede 5 bin kez titreşimleri dengeleyebilmesine olanak sağlıyor. Dolayısıyla net ve canlı fotoğraflar ile videolar elde etmeyi sağlıyor.

CAMON 20 Pro 5G modeli, 64 Megapiksel RGBW Ultra Sensörü ile gece çekimlerindeki performansıyla öne çıkıyor. Ayrıca, 32 Megapiksel Çift flaşa sahip özçekim kamerası ile de düşük ışıkta en iyi performansı vermeyi hedefliyor. Gün boyu kullanımı hedefleyen 5000mAh bataryası, 33W hızlı şarj desteğine sahip.

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TECNO CAMON 20 modeli ise abisinde bulunan 64 Megapiksel RGBW Ultra sensörlü kamera sistemini kullanıyor. Buna ek olarak 6.67 inç 60Hz AMOLED ekranı, 33W hızlı şarj desteği ve 5000mAh bataryası ile Pro fiyatına çıkmak istemeyen kullanıcıları cezbediyor.

Tüm serinin özelliklerini fiyatlarını aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.

TECNO CAMON 20 Premier 5G özellikleri ve fiyatı

ÖzellikDetay Ekran6.67 inç 120Hz AMOLEDKamera108 Megapiksel ana 50 Megapiksel gece portre 32 Megapiksel selfieİşlemciMediaTek Dimensity 8050Depolama512GBRAM8+8GB (Sanal)Batarya5000mAhŞarj45W Ultra hızlıFiyat24 bin 999 TL

TECNO CAMON 20 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

ÖzellikDetay Ekran6.67 inç 120Hz AMOLEDKamera64 Megapiksel ana 32 Megapiksel selfieİşlemciMediaTek Dimensity 8050Depolama256GBRAM8+8GB (Sanal)Batarya5000mAhŞarj33W Süper hızlıFiyat13 bin 999 TL

TECNO CAMON 20 Pro özellikleri ve fiyatı

ÖzellikDetay Ekran6.67 inç 120Hz AMOLEDKamera64 Megapiksel ana 32 Megapiksel selfieİşlemciMediaTek Helio G99 Octa-coreDepolama256GBRAM8+8GB (Sanal)Batarya5000mAhŞarj33W Süper hızlıFiyat10 bin 299 TL

TECNO CAMON 20 özellikleri ve fiyatı