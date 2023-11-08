Ülkemizde oldukça tercih edilen TECNO markasının yeni modeli TECNO CAMON 20 Pro kutu açılımı ile sizlerleyiz. Özellikleri ve fiyatı nasıl?

Ülkemizde oldukça tercih edilen TECNO markasının yeni modeli TECNO CAMON 20 Pro kutu açılımı ile sizlerleyiz. Özellikleri ve fiyatı nasıl? Günlük kullanımda yeterli mi? Cevabı videomuzda.

TECNO CAMON 20 Pro kutudan çıkıyor!

TECNO CAMON 20 Pro satın almak için buraya tıklayın

Tecno Mobile'ın piyasaya sürdüğü CAMON 20 Pro, modern teknoloji arayışındaki kullanıcılar için çeşitli özellikler sunuyor. Şafak Öncesi Siyahı, Huzur Mavisi ve Buzul Parıltısı renk seçenekleriyle gelen bu cihaz, Android 13 işletim sistemi ile güncel bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Güçlü bir performans için MediaTek Helio G99 işlemciye sahip olan CAMON 20 Pro, ayrıca çeşitli ağ bağlantı seçenekleriyle de donatılmış.

Ekran ve kamera özellikleriyle dikkat çeken CAMON 20 Pro, 6,67 inç boyutunda ve 1080*2400 çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana sahip. Ekran altı parmak izi sensörü, kullanım kolaylığı açısından önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Fotoğrafçılık meraklıları için ise 32 MP ön kamera ve 64 MP arka kamera ile donatılmış ve çift flaş ile desteklenmiş bir deneyim sunuyor.

Depolama ve batarya kapasitesi açısından da geniş imkanlar sunan telefon, 8 GB artırılabilir RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Günlük kullanımda kesintisiz bir deneyim için 5000 mAh batarya kapasitesine ve 33W Süper Hızlı Şarj özelliğine sahip olan CAMON 20 Pro, yoğun kullanımlarda dahi uzun süreli enerji sunmayı hedefliyor?.