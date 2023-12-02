TECNO CAMON 20 Premier 5G İncelemesi

TECNO'nun 24.999 TL'ye sattığı yeni modeli TECNO CAMON 20 Premier 5G inceleme videosu sizlerle.

24.999 TL'ye en iyisi mi? TECNO CAMON 20 Premier 5G inceleme!

TECNO'nun yeni modeli CAMON 20 Premier 5G, teknoloji ve estetik açıdan dikkat çekiyor. Android 13 işletim sistemi ve güçlü Dimensity 8050 işlemcisi ile donatılmış bu cihaz, kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sunuyor. Ekranı, 6.67 inç boyutunda ve 1080*2400 çözünürlüğünde AMOLED bir panel ile geliyor, ayrıca ekran altı parmak izi sensörüne sahip.

Kamera kapasitesi, TECNO CAMON 20 Premier 5G'nin en önemli özelliklerinden biri. Ön tarafta 32 MP çift flaşlı bir kamera yer alırken, arka tarafta OIS özelliğine sahip 50 MP ana kamera, 108 MP geniş açı ve 2 MP bokeh lens bulunuyor. Bu kamera kombinasyonu, farklı çekim koşulları için ideal çözümler sunuyor.

Performans ve depolama açısından, 8 GB RAM ve genişletilebilir bellek özellikleri dikkat çekiyor. 512 GB depolama alanı kullanıcılara bol miktarda yer sağlıyor. 5000 mAh'lik güçlü bataryası ve 45W hızlı şarj desteği ile uzun kullanım süresi vaat ediyor. Ayrıca, IP53 su ve toz direnci sertifikası ile günlük kullanımda ekstra dayanıklılık sunuyor. Bu özelliklerle donatılmış TECNO CAMON 20 Premier 5G, hem günlük kullanım hem de daha talepkar görevler için mükemmel bir seçenek haline geliyor.

TECNO CAMON 20 Premier 5G teknik özellikleri

Renk: Gökyüzü Siyahı/Barış Mavisi

İşletim Sistemi : Android 13

İşlemci: Dimensity 8050, Sekiz Çekirdek (4x A78 + 4x A55)

Ekran: AMOLED ve Ekran Altı Parmak İzi Sensörü, 6.67 inç

Çözünürlük: 1080×2400 piksel

Kamera: Ön 32 MP Çift Flaşlı, Arka 50 MP (1.0 µm Sensör OIS ile)/108 MP (Geniş)/2 MP (Bokeh)/LF Sekizli Flaş (Ring Flaş) ile

Hafıza: 8 GB + 8 GB Genişletilebilir RAM, 512 GB Depolama

Bağlantı: GPS, WiFi, FM, OTG, NFC, 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth

Sensörler: İvme Ölçer, Ortam Işığı ve Yakınlık Sensörü, Elektronik Pusula, Parmak İzi Sensörü, Jiroskop

Batarya: 45W Ultra Hızlı Şarj, 5.000 mAh Batarya

Sertifikalar: IP53 Su ve Toz Direnci Sertifikası