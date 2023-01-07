Fiyat performans telefonları ile adını duyuran TECNO'nun yeni modeli TECNO CAMON 19 Pro inceleme videosu ile karşınızdayız.

Türkiye pazarında fiyat performans telefonları ile adını duyuran TECNO'nun yeni modeli TECNO CAMON 19 Pro inceleme videosu ile karşınızdayız. Uygun fiyatlı model ne sunuyor?

TECNO CAMON 19 Pro inceleme!

2006 yılından bu yana faaliyet gösteren akıllı telefon firması Tecno Mobile'ın CAMON serisinin yeni akıllı telefonu TECNO CAMON 19'un Pro versiyonu inceleme videosu ile karşınızdayız. Sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi videomuz ile baş başa bırakalım.

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İnceleme yaptığımız cihaz, işlemci tarafında oyunculara yönelik olan MediaTek Helio G96 işlemcisi yer alıyor. 8 GB RAM bulunan cihaz, 128 GB depolama alanı sunuyor.

Cihazda IPS LCD teknolojisi ile üretilmiş 1080×2460 piksel çözünürlüklü 6.8 inç Noktalı FHD+ ekran bulunuyor. Ön kamera tarafında 32 Megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası ile karşımıza çıkıyor.

Arka tarafta yer alan üçlü ana kamerada ise yapay zeka destekli 64 Megapiksel f/1.6 + 50 Megapiksel f/2.0 geniş açı + 2 Megapiksel f/2.4 derinlik kamerası kombinasyonu yer alıyor.

Bluetooth 5.0, çift kanal Wi-Fi 5, 3,5 mm jak girişi yer alırken Type-C 2.0 bağlantı noktasıyla şarj oluyor. Cihazda 5.000 mAh büyük bir batarya bulunurken, 33W hızlı şarj desteği ile beraber geliyor.