TechCrunch Disrupt 2023'te Girişimciler ve Teknoloji Şirketleri Konuşuldu

TechCrunch Disrupt 2023 etkinliğinin ilk gününde NBA süperstarı Shaquille O'Neal, Edsoma'nın CEO'su Kyle Wallgren ve diğer konuşmacılar yer aldı. Etkinlikte girişimcilerin para merkezinde neler yaptığı, teknoloji şirketlerinin hükümetlerle işbirliği ve çocuklara okuma öğretme gibi konular ele alındı.

TechCrunch Disrupt 2023 ilk gününün öğleden sonraki oturumları, NBA süperstarı, hayırsever ve girişimci Shaquille O'Neal; Edsoma'nın CEO'su Kyle Wallgren; Yosemite'den Reed Jobs ve daha birçok konuşmacının katılımıyla gerçekleşti. ShiftDelete.Net olarak katııldığımız etkinlikte neler olduğunu kurucumuz Hakkı Alkan yerinden aktardı.

Girişimciler, paranın merkezinde ne yapıyor? (TechCrunch Disrupt 2023)

Etkinlikte, Vlad Tenev, Robinhood'un Kurucu Ortağı ve CEO'su, işin değişen doğasını tartıştı. Buna göre bireyler artık geleneksel 9-5 işlerde çalışmak istemiyorlar, ancak hala bir 401K gibi bir emeklilik planına sahip olmak istiyorlar. Robinhood, girişimcilere işverenlerinin onlara bir emeklilik planı sunmasına gerek kalmadan bir emeklilik planının özgürlüğünü sunar. Ayrıca, Tenev Robinhood'un yaklaşan ürünlerini – kredi kartının lansmanını ve ürün yelpazelerini ABD dışına genişletmeyi – ima etti.

Panelistler, teknoloji şirketlerinin yerel ve ulusal hükümetlerle işbirliği yapmanın önemini inceledi ve karmaşık ulaşım ekosistemlerinin tüm paydaşların çatışan çıkarlarının en aza indirildiği şekilde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Shaquille O'Neal, NBA Süperstarı, Hayırsever ve Girişimci ve Kyle Wallgren, Edsoma'nın CEO'su, AI ile çocuklara nasıl okumayı öğreterek bir milyon çocuğun hayatını nasıl değiştirdiklerini paylaştı. Bu tartışma, O'Neal'ın kurucuları tanırken ne aradığına dair bir iç bakış sunarken, Wallgren'ın eğitim konusundaki tutkusunu fark ettiği ilk şeyin ne olduğunu paylaştı.

Wallgren, her çevreden çocukların ses tanıma ile nasıl okumayı öğrenmelerine yardımcı olacak bir okuma asistanı aracı geliştirdiğini ve bu aracın öğretmenlere sorunlar yerine çözümleri belirlemeye odaklanma konusunda değerli zaman kazandırdığını anlattı.

Bedrock Learning CEO'su Ryan Evans, Savunma Bakanlığı Uzay Politikası Bakan Yardımcısı John Plumb, GXO, Inc.'in CEO'su ve Kurucusu Mandy Vaughn ve ABD Uzay Komutanlığı'ndan General James Dickinson gibi sektörün önde gelen liderleriyle gerçekleştirilen bir sohbette ticari uzay gücü ve gelecekteki uzay çağı konuları ele alındı (klibe bağlantı).

Checkout.com CFO'su ve COO'su Celine Dufetel, sürdürülebilir büyüme itici güçlerini, hızla büyüyen pazarlardaki faaliyetlerini ve Checkout.com'un geleceğini paylaştı. Celine, Checkout.com'un Avrupa kökenlerine sahip olduğunu ve Asya Pasifik'te güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirtti. ABD'de büyümeye odaklandıklarını ve yeni iş anlaşmaları üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Halka arz olasılığı sorulduğunda Celine, halka arzın düğünle ilgili olmadığını, bunun evlilikle ilgili olduğunu ve Checkout.com'un yakın gelecekte halka arz baskısı hissetmediğini söyledi.

Plaid'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Zach Perret, Plaid'in Visa ile 5,3 milyar dolarlık satın alma sürecini ve bu süreçte aldığı zor kararları anlattı. Visa'nın 5,3 milyar dolarlık teklifini kabul etme kararı sorulduğunda, Zach bir girişimci olarak Visa ile satın alma anlaşmasını kabul etme ve daha sonra vazgeçme kararı almanın zorluklarını paylaştı.

Apple'ın Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lisa Jackson, şirketin 2030 karbon nötr hedefine nasıl ulaşmayı planladığını açıkladı. Lisa, şirketin neden Apple Watch ile başladığını açıkladı ve 2030 karbon nötr hedeflerine ulaşmak için tedarikçilerle yakın işbirliği yapmanın önemini vurguladı.