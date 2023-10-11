TCL NXTPAPER 11 İncelemesi: Renkli Elektronik Kağıt Teknolojisi

TCL NXTPAPER 11, renkli elektronik kağıt benzeri bir ekranla gelen bir tablet. Geleneksel e-kağıt teknolojisinin ötesine geçen bu ekran, göz yorgunluğunu azaltan özellikler sunuyor. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü ekranı, uzun pil ömrü ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Günümüz tabletlerinin benzerliği, tasarım ve malzeme değişikliklerine rağmen ayırt edilmesini zorlaştırıyor. Ancak TCL'in NXTPAPER 11 modeli bu sıradanlığın dışında bir deneyim sunuyor. Bu deneyimin temelinde renkli elektronik kağıt benzeri bir ekran yer alıyor. Ancak bu ekran, geleneksel e-kağıt teknolojisinin ötesine geçiyor. Peki, bu ekran gerçekten geleneksel e-kağıt mı, yoksa farklı bir teknolojinin ürünü mü? TCL NXTPAPER 11 inceleme sizlerle.

TCL NXTPAPER 11 inceleme!

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TCL, birkaç yıl önce NXTPAPER teknolojisini tanıttı. Şimdi ise NXTPAPER 2.0 teknolojisiyle donatılmış olan NXTPAPER 11 tabletini sundu. NXTPAPER teknolojisi, temel olarak LED mavi ışık spektrumunu hassas bir şekilde ayarlayarak zararlı mavi ışık emisyonlarını azaltmaya odaklanıyor. Bu teknoloji, mavi ışık yönetiminin yanı sıra ana renkler olan kırmızı, mavi ve yeşil arasındaki dengeyi koruyarak ekranın renk bütünlüğünü ve orijinal renk sıcaklığını koruyor. Ayrıca, parlama önleyici özellikler sunan donanım katmanı, ekranın ışığını dağıtarak daha rahat bir izleme deneyimi sunuyor.

TCL NXTPAPER 11 ise bu teknolojinin güncellenmiş versiyonu olan NXTPAPER 2.0 ile geliyor. Yeni versiyon, ekran parlaklığını artırmanın yanı sıra ortam ışığına uyumlu renk sıcaklığı ayarı yapabilen bir ışık sensörü içeriyor. Bu ayarlanabilir renk sıcaklığı özelliği, göz yorgunluğunu azaltmak için tasarlanmıştır. Özel bir "Göz Yormayan Mod" ile ekranın mavi ışığını filtreleyerek renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Bu sayede ekranı gece veya gündüz kullanırken daha rahat hale getirebilirsiniz. Ayrıca, güneş altında daha iyi bir görüntüleme deneyimi için gelişmiş parlama önleme teknolojisi de ekranın özelliklerinden biridir. NXTPAPER 2.0, göz sağlığını korumak için standart TÜV seviyelerinin ötesinde bir mavi ışık azaltma sağlar.

Tabletin ekranı 11 inç boyutunda 2K çözünürlüğe sahip bir LCD panelden oluşuyor. Bu ekran tamamen renkli ve 60 Hz yenileme hızıyla canlı renkler sunuyor. Dokunmatik ekran, mat bir yüzey hissi verir, bu da kağıda dokunuyormuş hissi yaratıyor. Ekranın neredeyse hiç yansıması yoktur ve açık havada içerikler net bir şekilde görülebilir. Ekran, düşük ışık koşullarında bile gözleri yormadan kullanılabilir.

E-kitap okuma deneyimi de dikkate değer, mavi ışık emisyonu azaltılmış bir ekran üzerinde beyaz bir arka plan ve siyah metinlerle okuma oldukça rahat. Ekranın renk sıcaklığı ayarlanabilir ve "Göz Yormayan Mod" gibi özel ayarlar da bulunuyor. Pil ömrü konusunda da iddialı olan tablet, 8.000 mAh kapasiteli pil sayesinde yoğun kullanımda 12-13 saat kullanım süresine sahip.

TCL, ekranın kalitesini artırmak için yazılım düzeyinde de çeşitli ayarlar sunuyor. Renk sıcaklığı, parlama önleme ve görsel kalite geliştirmeleri gibi özellikler kullanıcıya özelleştirme imkanı sunar. MediaTek Helio P60T işlemci ve 4 GB RAM ile tabletin performansı tatmin edici. Yüksek grafikli oyunlar için optimize etmek gerekebilir, ancak PUBG gibi oyunları orta ayarlarda sorunsuzca oynatabilir. Depolama kapasitesi 128 GB ve microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir.

Tabletin ön ve arka tarafında bulunan 8 MP kameralar, günlük çekimler ve görüntülü görüşmeler için kullanışlı bir cihaz. Tablet hafif ve şık bir alüminyum kasaya sahip, bu da kaliteli bir his yaratıyor. TCL NXTPAPER 11, gelişmiş ekran teknolojisi, uzun pil ömrü ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir tablet olarak öne çıkıyor.

TCL NXTPAPER 11 teknik özellikleri

Ekran: 10.95 inç, 2K (2000×1200 piksel) çözünürlük, 60 Hz yenileme, NXTVISION göz koruması, NXTPAPER 2.0, 500 nit parlaklık, 5: 3 ekran en boy oranı, %85 ekran gövde oranı

Batarya: 8.000 mAh, Type-C 2.0 uyumlu, Ters şarj destekli

İşlemci: MediaTek Helio P60T, 8 çekirdekli

Grafik işlemci: Imagination PowerVR GE8320

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı TCL arayüzü

Kamera: 8 MP, 1080p@30fps video kaydı

Ön kamera: 8 MP, 100 derece geniş açı, 1080p@30fps video kaydı

Hafıza ve RAM: 4 GB RAM + 128 GB depolama, 1 TB'a kadar microSD desteği

Bağlantı: Bluetooth 5.0, WiFi 5, Type-C girişi

Ağırlık: 462 gram