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TCL, Dünyanın En Büyük QD-Mini LED TV'sini Piyasaya Sürdü

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Çin merkezli teknoloji üreticisi TCL, dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'si olan TCL X11G Max'i piyasaya sürdü. Bu model, 115 inç boyutunda 4K ekran ve bir dizi gelişmiş özellik sunuyor. Dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'si sizlerle.

Çin merkezli teknoloji üreticisi TCL, dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'si olan TCL X11G Max'i piyasaya sürdü. Bu model, 115 inç boyutunda 4K ekran ve bir dizi gelişmiş özellik sunuyor. Dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'si sizlerle.

Dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'si!

TCL, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor ve QD-Mini LED panel teknolojisi ile donatılmış bu dev TV'yi tanıttı. TCL X11G Max, 115 inçlik 4K ULTRA HD ekranıyla dikkat çekiyor ve söz konusu panelin 5.000 nit maksimum parlaklık ve 20.000'den fazla bağımsız bölgesel karartma alanına sahip. Ekranın 144 Hz görüntü yenileme hızı, yüksek görüntü kalitesi sunan HLG, HDR10+ ve Dolby Vision desteği ile birleşiyor.

Televizyon, dinamik sahnelerde bulanıklığı azaltmak ve görüntü akıcılığını artırmak için MEMC teknolojisini kullanıyor ve TÜV Rheinland sertifikası ile göz sağlığına önem veriyor.

TCL X11G Max, 7000: 1 kontrast oranı ve 1 ms tepki süresi ile akıllı bir TV deneyimi sunuyor. Dört Cortex-A73 çekirdeğini temel alan TCL LingYao M2 işlemci ve görüntü kalitesini artırmaktan sorumlu TXR Mini LED çipi ile güçlendirilmiş. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı da mevcut.

Televizyonun ses performansı, 240W güce ve çift subwoofer'a sahip Onkyo 6.2.2 Hi-Fi ses sistemi tarafından sağlanıyor. Bağlantı arayüzleri arasında dört HDMI 2.1 portu, bir USB 3.0, bir USB 2.0 bağlantı noktası ve Wi-Fi 6 bulunmaktadır. TCL X11G Max'in fiyatı 79.999 yuan (11.000 dolar) olarak satışa sunuldu. Modelin Avrupa fiyatı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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