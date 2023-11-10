Tayland ve Çin, Bangkok'ta düzenlenen 2023 Yeşil Teknoloji Fuarı'nda işbirliğini güçlendirerek, yeşil teknolojiler ve endüstriyel örnekler sergiliyor. Fuar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında yüksek kaliteli kalkınmanın desteklenmesi ve yeşil dönüşüm fikirlerinin paylaşılması amacıyla düzenleniyor.

Tayland ve Çin, 2023 Yeşil Teknoloji Fuarı'na ev sahipliği yapıyor

BANGKOK, 10 Kasım (Xinhua) -- Tayland ve Çin, işbirliğini güçlendirmek ve iklim değişikliği eylemi ile karbon nötrlüğü alanındaki başarılarını sergilemek amacıyla Bangkok'ta 2023 Yeşil Teknoloji Fuarı'na birlikte ev sahipliği yapıyor.

Perşembe günü başlayan ve Pazar gününe kadar sürecek olan fuarda Çin, Tayland ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden en son yeşil teknolojiler ve endüstriyel örnekler öne çıkarılarak, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında yüksek kaliteli kalkınmanın desteklenmesinin yanı sıra yeşil dönüşüme yönelik fırsat ve fikirler paylaşılıyor.

10.000 metrekareye yayılan sergi alanı, Tayland-Çin Bilim ve Teknoloji Derneği ile Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (Shanghai) arasındaki işbirlikçi çabanın ürünü. Fuarda yeşil seyahat, yeşil enerji, atık yönetimi çözümleri ve yeşil ürünleri kapsayan geniş bir yelpazede sergiler yer alıyor.

Fuarın organizatörü olan Çin Bilimler Akademisi İnovasyon İşbirliği Merkezi'ne (Bangkok) göre, bu geniş katılım yeşil teknoloji ve sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığın altını çiziyor, ayrıca uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve yeşil teknolojinin teşvik edilmesi açısından fuarı önemli bir etkinlik haline getiriyor.