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Tayland'ın Çin'le İşbirliğiyle Geliştirdiği İlk Deneysel Tokamak Cihazı Hizmete Girdi

Teknoloji Haberleri

Tayland'ın Çin'le işbirliği içinde geliştirdiği ilk deneysel tokamak cihazı resmen hizmete girdi. Cihazın faaliyete geçirilmesi, Tayland'ın nükleer füzyon uygulamaları alanındaki başarılarını ileriye taşıyacak ve akademik araştırma, mühendislik teknolojisi ve yetenek gelişimini etkileyecektir.

NAKORNNAYOK, 26 Temmuz (Xinhua) -- Tayland'ın Çin'le işbirliği içinde geliştirdiği ilk deneysel tokamak cihazı Salı günü resmen hizmete girdi.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Plazma Fiziği Enstitüsü (ASIPP) ile Tayland Nükleer Teknoloji Enstitüsü (TINT) arasındaki işbirliğinin ürünü olan cihaz, Ocak ayında Tayland'a ulaşmış ve cihazın deneme çalışmalarına Mayıs ayında başlanmıştı.

TINT Yönetici Direktörü Thawatchai Onjun, cihazın faaliyete geçirilmesinin Tayland'ın nükleer füzyon uygulamaları alanındaki başarılarını ileriye taşıyacağını ve akademik araştırma, mühendislik teknolojisi ve yetenek gelişimini etkileyeceğini vurguladı.

ASIPP Direktörü Song Yuntao, Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin'in nükleer füzyon uygulamaları alanındaki araştırmalarının, açık ve dostane bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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