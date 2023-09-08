Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı: Facebook Yasaklanmayacak

Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Prasert Chanthararuangthong, Facebook'un yasaklanmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Bakan, platformun yasaklanmasının milyonlarca iş yeri sahibini ve kullanıcıyı olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Prasert Chanthararuangthong, ülkede işlerini idame etmek için sosyal medya platformlarını kullanan milyonlarca kişiye zarar vereceği gerekçesiyle, Facebook'un yasaklanmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Bangkok Post'un haberine göre, Chanthararuangthong, selefinin sosyal medya platformunun yasaklanması yönündeki tehditlerine dair açıklamada bulundu.

Bakan, bunun "sosyal medya kullanan milyonlarca iş yeri sahibini ve 45 milyon Taylandlı kullanıcıyı olumsuz etkileyeceğini" belirterek, platformun yasaklanmayacağını bildirdi.

Chanthararuangthong, Singapur ve Tayland'daki Facebook yetkilileriyle "yanıltıcı reklamları" yasaklamayı görüşeceğini aktarırken, konuyla ilgilenmesi için özel bir merkez kuracağını kaydetti.

Merkez, yapay zeka kullanarak anormal para transferlerini de takip edebilecek.

Facebook'un çatı şirketi Meta'nın Tayland yetkilisi Prae Dumrongmongcolgul, şirketin yanlış bilgi içeren ve yanıltıcı reklamları algılamak için yapay zeka teknolojisi kullandığını ve bu reklamları en kısa sürede kaldırdığını açıkladı.

Eski Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Chaiwut Thanakamanusorn, yanıltıcı reklamları kaldırmak için yeterli çaba göstermediği ve insanları dolandırıcılığa karşı savunmasız bıraktığı gerekçesiyle Facebook'u kapatmakla tehdit etmişti.