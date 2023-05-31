Tayland'da Düzenlenen Nükleer Füzyon Teknolojisi Eğitimi Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Tayland'ın Nakhon Nayok kentinde düzenlenen 8. ASEAN Plazma ve Nükleer Füzyon Okulu'na yedi ülkeden uzmanlar katıldı. Eğitim programı, plazma ve nükleer füzyon teknolojisi üzerineydi ve Tayland Nükleer Teknoloji Enstitüsü tarafından düzenlendi.

BANGKOK, 31 Mayıs (Xinhua) -- Tayland'ın Nakhon Nayok kentindeki Tayland Tokamak 1'e ziyaret düzenleyen 8. ASEAN Plazma ve Nükleer Füzyon 2023 Okulu katılımcıları, 29 Mayıs 2023.

Çin dahil olmak üzere yedi ülkeden uzmanlar, bu hafta boyunca Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile komşu ülkelerden araştırmacılar ve öğrencilere dönük plazma ve nükleer füzyon teknolojisi üzerine düzenlenen bir eğitim programına katıldı. Pazartesi günü başlayan ve beş gün sürecek olan 8. ASEAN Plazma ve Nükleer Füzyon Okulu, Tayland Nükleer Teknoloji Enstitüsü (TINT) tarafından düzenleniyor. (Fotoğraf: Tim Santasombat/Xinhua)