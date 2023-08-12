Tayland'da Bilim ve Teknoloji Fuarı Başladı

Tayland'da her yıl düzenlenen bilim ve teknoloji fuarı, Güneydoğu Asya ile küresel öncüler arasında bilim ve teknoloji alanında işbirliğini teşvik etmek amacıyla başladı. Çin Bilimler Akademisi İnovasyon İşbirliği Merkezi (Bangkok) öncülüğünde 30'dan fazla Çinli işletme ve kuruluş fuara katıldı. Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, hükümetin ilerlemelerin hayati rolünün farkında olduğunu ve Tayland'ın inovasyon yoluyla ilerlemeyi teşvik ettiğini vurguladı.

BANGKOK, 12 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'da her yıl düzenlenen bilim ve teknoloji fuarı, Güneydoğu Asya ile küresel öncüler arasında bilim ve teknoloji alanında işbirliğini teşvik etmek amacıyla Cuma günü Bangkok'ta başladı.

Çin Bilimler Akademisi İnovasyon İşbirliği Merkezi (Bangkok) öncülüğünde 30'dan fazla Çinli işletme ve kuruluş fuara katıldı.

Çin Pavyonu'nun sunumunda iki ülke arasında altyapı, uzay teknolojisi, sağlık, sürdürülebilirlik ve eğitim gibi kilit sektörlerdeki en yeni ortak çabalar vurgulandı.

Açılış töreninde konuşan Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, hükümetin toplum, ekonomi ve bilim ve teknolojideki ilerlemelerin hayati rolünün farkında olduğunun altını çizdi ve Tayland'ın inovasyon yoluyla ilerlemeyi teşvik konusundaki kararlılığını vurguladı.