Tavukların Duygusal Durumunu Anlayabilen Yapay Zeka Sistemi Geliştirildi

Japonya'daki araştırmacılar, tavukların duygusal durumunu anlayabilen bir yapay zeka sistemi geliştirdiklerini açıkladı. Yapay zeka sistemi, tavuklarda açlık, korku, öfke, memnuniyet, heyecan ve sıkıntı dahil olmak üzere çeşitli duygusal durumları tercüme edebiliyor.

Japonya'daki araştırmacılar, tavukların duygusal durumunu anlayabilen bir yapay zeka sistemi geliştirdiklerini açıkladı. Tokyo Üniversitesi profesörü Adrian David Cheok tarafından yönetilen çalışma henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi.

Yapay zeka sistemi, araştırmacıların "Derin Duygusal Analiz Öğrenimi" adını verdikleri ve değişen ses kalıplarına uyum sağlayabilen bir tekniğe dayanıyor

Çalışma, yapay zeka sisteminin tavuklarda açlık, korku, öfke, memnuniyet, heyecan ve sıkıntı dahil olmak üzere çeşitli duygusal durumları tercüme edebildiğini ortaya koydu.

Çalışmada yazısında şöyle anlatılıyor: "Metodolojimiz, işitsel veriler aracılığıyla duygusal durumların incelikli bir şekilde anlaşılmasına olanak tanıyan son derece matematiksel ve yenilikçi bir yaklaşım olan Derin Duygusal Analiz Öğrenimi (DEAL) adını verdiğimiz son teknoloji bir yapay zeka tekniğini kullanıyor."

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New York Post'a konuşan Cheok, "Hayvanların ne hissettiğini bilirsek, onlar için çok daha iyi bir dünya tasarlayabiliriz" diyor, araştırmanın başlangıcı da böyle olmuş. Araştırmacılar çalışma için sistemi 80 tavuk üzerinde test ettiler ve hayvan psikologları ve veterinerlerden oluşan bir ekiple işbirliği yaptılar.

Çalışmaya göre sistem, tavukların duygusal durumlarını tespit etmede şaşırtıcı derecede yüksek doğruluk oranına ulaşmayı başardı. Her duygu için yüksek ortalama tespit olasılıkları, modelin tavuk seslerinden anlamlı kalıplar ve özellikler yakalamayı öğrendiğini gösteriyor.

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Araştırmacılar, ırklardaki farklılıklar ve vücut dili gibi bazı iletişimlerin karmaşıklığı gibi potansiyel sınırlamaların olduğunu da hesaba katarak çalışmayı yürüttüler.

Dilerseniz Adrian Cheok, Jun Cai ve Ying Yan tarafından yazılan araştırma yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.