TAV Havalimanları, görme engelli yolcular için DANIŞ Görüntülü Destek Servisi ile ödüllendirildi

TAV Havalimanları'nın WeWALK tarafından geliştirilen DANIŞ Görüntülü Destek Servisi ile gerçekleştirdiği iş birliği, Engelsiz Bilişim Ödülleri'nde özel sektör kategorisinde ödüle layık görüldü. Görme engelli yolcular, TAV Havalimanları'ndaki hizmetten ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.

TAV Havalimanları'nın görme engelli yolcular için havalimanlarının erişilebilirliğini artırmak amacıyla WeWALK tarafından geliştirilen DANIŞ Görüntülü Destek Servisi ile gerçekleştirdiği iş birliği, Engelsiz Bilişim Ödülleri'nde özel sektör kategorisinde ödüle layık görüldü.

TAV Havalimanları'nın WeWALK tarafından geliştirilen DANIŞ Görüntülü Destek Servisi ile herkes için en iyi seyahat deneyimi hedefiyle hayata geçirdiği iş birliği, Engelsiz Bilişim Ödülleri'nde özel sektör kategorisinde ödüllendirildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin sekretaryasını yürüttüğü Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından düzenlenen Engelsiz Bilişim Ödülleri ödül töreni 20 Eylül'de BİLTEVT'23: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2023 Kongresi açılışında gerçekleşti. TAV Havalimanları adına ödülü TAV Havalimanları Türkiye İşletmeler Direktörü Can Karamustafaoğlu teslim aldı.

WeWALK tarafından geliştirilen DANIŞ Görüntülü Destek Servisi ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde görme engelli yolcular, WeWALK mobil uygulaması üzerinden erişilebilirlik alanında uzman, profesyonel asistanlarla betimleme ve yönlendirme desteği sağlayan DANIŞ'tan Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında ücretsiz yararlanabiliyorlar. Sekiz ülkede 15 havalimanı işleten TAV Havalimanları, projeyi yurt dışı havalimanlarına da taşımak üzere çalışıyor.