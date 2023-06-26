TAV Havalimanları, Görme Engelli Yolcular İçin DANIŞ Görüntülü Destek Servisi ile İş Birliği Yapıyor

TAV Havalimanları, WeWALK tarafından geliştirilen DANIŞ Görüntülü Destek Servisi ile iş birliği yaparak görme engelli yolcuların havalimanlarında ücretsiz betimleme ve yönlendirme desteği almasını sağlıyor. Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında başlayan uygulama, görme engelli yolcuların havalimanlarında eşit bir şekilde hizmetlerden yararlanmasını amaçlıyor. TAV Havalimanları, uygulamayı yurt dışındaki havalimanlarına da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Hayata geçirilen iş birliği kapsamında görme engelli yolcular, WeWALK mobil uygulaması üzerinden erişilebilirlik alanında uzman, profesyonel asistanlarla betimleme ve yönlendirme desteği sağlayan DANIŞ'tan havalimanlarında ücretsiz yararlanabiliyorlar. Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında başlayan uygulamayla görme engelli yolcuların havalimanlarında sunulan hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanması ve bağımsız hareket edebilmesi amaçlanıyor. 8 ülkede 15 havalimanı işleten TAV Havalimanları, uygulamayı yurt dışındaki havalimanlarına da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"HAVALİMANIMIZDAKİ HİZMETLERİMİZİN TÜM YOLCULARIMIZ İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLMASINI İSTİYORUZ"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "TAV Havalimanları olarak, işlettiğimiz havalimanlarında tüm yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Seyahat özgürlüğü temel bir hak ve her bir yolcumuz eşit haklara sahip. Bu anlayışla, havalimanlarımızda sunulan tüm hizmetlerin, tüm yolcularımız için erişilebilir olmasını ana sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. 'DANIŞ' ile geliştirdiğimiz bu ortak projeyle görme engelli yolcularımızın havalimanında bağımsız şekilde hareket edebilmesine destek olmaktan ve deneyimlerini iyileştirmekten dolayı mutluyuz. Şu an Türkiye'deki beş havalimanımızda yaptığımız bu iş birliğini önümüzdeki dönemde yurtdışındaki işletmelerimize de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Erişilebilir seyahatin sektörümüzde yaygınlaşmasına öncülük etmeyi ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşmasına katkı sunmayı umuyoruz" dedi.

"DÜNYADAKİ 253 MİLYON GÖRME ENGELLİ DE HERKES KADAR ERİŞİLEBİLİR BİR DÜNYAYI HAK EDİYOR"

WeWalk Kurucu Ortağı Kürşat Ceylan ise "WeWALK ekibi olarak geliştirdiğimiz görme engelliler için görüntülü asistan servisimiz DANIŞ ile yapay zeka teknolojilerimizi de daha ileri taşıyoruz. TAV Havalimanları da DANIŞ partneri olarak yenilikçi teknolojilerin hayata geçmesine öncülük ediyor. Türkiye'deki 280 bin, dünyadaki 253 milyon görme engellinin herkes kadar erişilebilir bir dünyayı hak ettiğine inanıyoruz. DANIŞ partner ağımıza daha erişilebilir ve kapsayıcı bir dünya için diğer şirketleri de davet ediyorum" ifadelerini kullandı.