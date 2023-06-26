TAV Havalimanları, görme engelli yolcular için DANIŞ Görüntülü Destek Servisi ile iş birliği yapıyor

TAV Havalimanları, WeWALK tarafından geliştirilen DANIŞ Görüntülü Destek Servisi ile iş birliği yaparak görme engelli yolcuların havalimanlarında ücretsiz betimleme ve yönlendirme desteği almasını sağlıyor. Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında başlayan uygulama, görme engelli yolcuların havalimanlarında eşit bir şekilde hizmetlerden yararlanmasını amaçlıyor. TAV Havalimanları, uygulamayı yurt dışındaki havalimanlarına da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

TAV Havalimanları, görme engelli yolcular için havalimanlarının erişilebilirliğini artırmak amacıyla WeWALK tarafından geliştirilen DANIŞ Görüntülü Destek Servisi ile iş birliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, şirketin Türkiye'de işlettiği Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas- Bodrum ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında görme engelli yolcular mobil uygulama aracılığıyla profesyonel asistanlardan ücretsiz betimleme ve yönlendirme desteği alabiliyorlar.

TAV Havalimanları, herkes için en iyi seyahat deneyimi hedefiyle hayata geçirdiği çalışmalarına WeWALK tarafından geliştirilen DANIŞ Görüntülü Destek Servisi'yle yaptığı iş birliğini ekledi. Yapılan anlaşmayla birlikte görme engelli yolcular, WeWALK mobil uygulaması üzerinden erişilebilirlik alanında uzman, profesyonel asistanlarla betimleme ve yönlendirme desteği sağlayan DANIŞ'tan havalimanlarında ücretsiz yararlanabiliyorlar.

Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında başlayan uygulamayla görme engelli yolcuların havalimanlarında sunulan hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanması ve bağımsız hareket edebilmesi amaçlanıyor. 8 ülkede 15 havalimanı işleten TAV Havalimanları, uygulamayı yurt dışındaki havalimanlarına da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, TAV Havalimanları olarak, işlettikleri havalimanlarında tüm yolcularına en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalıştıklarını belirtti. Seyahat özgürlüğünün temel bir hak ve her bir yolcunun eşit haklara sahip olduğuna dikkati çeken Kaptan, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla, havalimanlarımızda sunulan tüm hizmetlerin, tüm yolcularımız için erişilebilir olmasını ana sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. 'DANIŞ' ile geliştirdiğimiz bu ortak projeyle görme engelli yolcularımızın havalimanında bağımsız şekilde hareket edebilmesine destek olmaktan ve deneyimlerini iyileştirmekten dolayı mutluyuz. Şu an Türkiye'deki beş havalimanımızda yaptığımız bu iş birliğini önümüzdeki dönemde yurt dışındaki işletmelerimize de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Erişilebilir seyahatin sektörümüzde yaygınlaşmasına öncülük etmeyi ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşmasına katkı sunmayı umuyoruz."

WeWalk Kurucu Ortağı Kürşat Ceylan da WeWALK ekibi olarak geliştirdikleri görme engelliler için görüntülü asistan servisi DANIŞ ile yapay zeka teknolojilerini de daha ileri taşıdıklarını ifade etti.

Ceylan, "TAV Havalimanları da DANIŞ partneri olarak yenilikçi teknolojilerin hayata geçmesine öncülük ediyor. Türkiye'deki 280 bin, dünyadaki 253 milyon görme engellinin herkes kadar erişilebilir bir dünyayı hak ettiğine inanıyoruz. DANIŞ partner ağımıza daha erişilebilir ve kapsayıcı bir dünya için diğer şirketleri de davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DANIŞ hakkında

DANIŞ görme engelli bireylerin ihtiyaç duydukları anda akıllı telefonların kameraları kullanılarak profesyonel asistanlardan görüntülü destek hizmeti alabilmelerini sağlıyor. Daha önce görme engelliler için geliştirdikleri akıllı baston teknolojisiyle TIME dergisi yılın icadı seçilen, Edison Vakfı tarafından verilen Altın Ödüle layık görülen WeWALK ekibi tarafından geliştirildi.

DANIŞ özelliğine uygulama marketlerde bulunan WeWALK uygulamasının alt bölümünde bulunan ilgili sekmeden erişebiliyor. "Asistana Bağlan" butonuna tıklanarak DANIŞ hizmeti kullanılmaya başlanabiliyor. İlk kez DANIŞ'a bağlanıldığında, kamera ve mikrofon izinlerinin onaylanması isteniyor. Bu izinler onayladıktan sonra arka kamera otomatik olarak açılıyor ve dakika bazlı hizmet almaya başlanıyor. DANIŞ, çevredeki nesneleri tanımlamak, yön bulmaya yardımcı olmak, metinleri okumak veya genel bilgilendirme sağlamak gibi birçok farklı görevi yerine getirebiliyor.

WeWalk ekibi, DANIŞ Partner ağını genişleterek uygulamanın daha fazla noktada görme engelli bireylere ücretsiz hizmet sunmayı hedeflerken aynı zamanda uygulamayı yapay zeka altyapılarıyla geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.