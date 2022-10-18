Tasarımı BMW'ye ait Tecno Spark 9 Pro Sport Edition tanıtıldı!

Tecno ve BMW, ortak bir hareket ile Spark 9 Pro Sport Edition akıllı telefonunu ortaya çıkardı. İşte ayrıntılar...

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyası, birçok farklı şirkete ev sahipliği yapıyor. Öyle ki otomobil sektöründe üretim yapan dev şirketler sektörde kendilerine yer arayabiliyorlar. Bunlardan birisi de BMW oldu. Şirket, Tecno adı altında bir akıllı telefon tasarladı.

Tecno Spark 9 Pro Sport Edition, MediaTek Helio G85 ile geliyor

Tecno BMW ile ortak olarak ortaya çıkardığı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Teknik özelliklerini Tecno'nun yaptığı cihazın dış tasarımı tamamen BMW'ye ait olan Designworks tarafından gerçekleştirildi. Cihazın işlemci koltuğunda MediaTek Helio G85 bulunuyor.

Özçekim lensleriyle iddialı gelen cihazın ön tarafında 32 megapiksellik kamera bulunuyor. Tecno, "daha net ve daha parlak özçekimler" sloganıyla tanıtılan cihazın lensleri yüksek sayıda piksel ve daha iyi ışığa duyarlı performans sağlıyor.

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Süper Gece Modu 3.0 ve AI Portre Restorasyonu gibi güncellenmiş özellikleri kullanan cihazın arka panelinde üçlü kamera dizilimi yer alıyor. 50 megapiksel ana kameraya sahip Tecno akıllı telefon, 6.6¨ 1080P Full HD ekrana sahip.

Tecno Spark 9 Pro Sport Edition özellikleri