Tarihin en pahalı filmi belli oldu: Dudak uçuklatıyor!

Şimdiye kadar çekilmiş en pahalı film hangisi? Yapılan son bütçe araştırmasına göre, 2015 yılında beyaz perdeye sürülen Star Wars: The Force Awakens (Star Wars: Güç Uyanıyor) tarihin en yüksek bütçeli yapım oldu. Disney tarafından çekilen Star Wars yapımı, en yakın rakibinden bile 150 milyon dolar daha pahalı.

Star Wars: The Force Awakens bütçesi ne kadardı?

2015 yılında Star Wars hayranları, The Force Awakens'in piyasaya sürülmesini bekliyordu. Ancak o zamanlar bilinmeyen şey, bu filmin 533,2 milyon dolarlık bütçeyle tarihin en pahalı filmi olacağıydı. Yapılan bir araştırmaya göre sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen, daha büyük bütçelisi yapılmadı.

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı film rekoru, bildirilen bütçesi 379 milyon dolar olan Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde'ye aitti. Bununla birlikte, The Force Awakens, çekim ve pazarlama maliyetinin 500 milyon doları aşmış olabileceğini öne süren tahminlerle bu rakamı geçti.

The Force Awakens'in bu kadar pahalı olmasının arkasında birden fazla sebep bulunuyor. Bunların başında neredeyse bütün filmin özel efekt ve CGI içermesinden kaynaklanıyor. yönetmen J.J. Abrams ve ekibi, büyüleyici bir dünya yaratmak için hiçbir masraftan kaçınmadı.

Filmin maliyetinin yüksek olmasındaki bir diğer önemli faktör ise oyuncu kadrosu oldu. Force Awakens, Han Solo rolünde Harrison Ford ve Prenses Leia rolünde Carrie Fisher da dahil olmak üzere orijinal üçlemeden birçok sevilen karaktere yer veriyor.

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde – 379 milyon dolar

Yenilmezler 2 – 365 milyon dolar

Avengers: Endgame – 356 milyon dolar

Avatar: The Way of Water – 350 milyon dolar

Avengers: Sonsuzluk Savaşı – 325 milyon dolar

