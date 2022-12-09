Tarihi anlaşma iptal olabilir! Microsoft'a dava açıldı

Yılın başında Activision-Blizzard'ı satın almak için 69 milyar dolarlık teklif veren Microsoft'a yeni bir dava açıldı. ABD Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın almasını engellemek için bir antitröst soruşturması başlattı. Komisyon, satın alımın rekabeti baltalayacağını düşünüyor.

ABD, Microsoft'un Activision-Blizzard teklifine dava açtı

ABD'nin rekabet kurumu FTC, ilk olarak Ocak ayında paylaşılan teklif için bir soruşturma başlatmıştı. Microsoft ve Activision-Blizzard arasındaki anlaşmayı inceleyen komisyon, oyun pazarına etkisini inceledi. Şirkete yönelik son davada ise anlaşmanın iptal edilmesi talep edildi.

FTC tarafından hazırlanan dava raporuna göre anlaşmanın sağlanması durumunda Microsoft; rakiplerini Xbox konsoluna, Game Pass aboneliğine ve bulut oyuna bağlı hale getirecek. Ancak Microsoft daha önce Avrupalı rekabet kurumlarına "rekabet" güvencesi verdi. Hatta Call of Duty'nin 10 yıl daha PlayStation'da kalacağı belirtildi.

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Microsoft'un güvencesine rağmen ABD'li kurum, şirketin bazı yeni oyunlarına dikkat çekti. Bethesda'nın 2023'te çıkacak Starfield ve Redfall yapımlarını Microsoft'a özel hale getirdiğini söyledi. Basın açıklamasında, "Microsoft'un Bethesda Softworks'ün ana şirketi ZeniMax'i rekabeti bastırmak için kullandığını" ifade etti.

FTC'nin açtığı son dava anlaşmayı tamamen iptal etmiyor olsa da, Microsoft'un elini kolunu bağlı hale getirdi. FTC tarafında sunulan önerilerin, Temmuz ayına kadar çözülmesi mümkün görünmüyor.

Microsoft'un Activision-Blizzard satın alma süreci halen belirsiz durumda. AB'ye ek olarak, İngiltere'nin Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA) ve dünyadaki diğer düzenleyici kurumların da kendi soruşturmalarını yürüttüğünü belirtmekte fayda var.

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