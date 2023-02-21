Tarih verildi: Hologram telefon görüşmesi geliyor!

Geçtiğimiz yaz aylarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uzun zamandır beklenen altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Hatta bu açıklamanın ardından İstanbul Havalimanı pilot bölge ilan edilerek 5G hizmeti verilmeye başlandı. Daha sonra 5G ihalesine 2023'te çıkılacağı açıklandı. Fakat bazı Asya ülkeleri şimdiden bir sonraki nesle odaklanmış durumda. Peki dünyada 6G ne zaman geliyor?

Güney Kore, 2028'de 6G ağını başlatacak!

Güney Kore Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada dünya standartlarında bir teknoloji ve gelişmiş yazılım tabanlı mobil ağlar kullanılarak, ayrıca mevcut alt yapı güçlendirilerek 2028 yılında 6G ağının başlatılacağı duyuruldu.

Bu süreçte devlet yerel şirketlerin 6G ağı için gerekli olan malzeme, bileşen ve ekipmanı geliştirmesi için teşvik edecek. Ayrıca bu ağı ve süreci desteklemek için de tedarik zincirini güçlendirmeyi planlıyor. Örneğin halihazırda 6G fizibilite çalışmaları için 500 milyon dolara yakın bir bütçeye sahip proje devam ediyor.

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Mevcutta Asya'nın en büyük 4. ekonomisi olan Güney Kore, 2022 yılında alınan 5G patentlerinin yüzde 25.9'una sahip. 6G pazarına erkenden ve mümkünse ilk olarak giriş yaparak bu oranı yüzde 30'un üstüne çıkarmayı hedefliyor. Bu sayede önümüzdeki 15-20 yılda mobil teknolojiler ve iletişim pazarındaki pastadan daha büyük bir pay alacak.

Türkiye'de ise bu yılın ilk çeyreğinde 5G altyapı ihalesine çıkılacak. Fakat yazılım geliştirme süreci uzun bir süredir devam ediyor. Bu alanda Türk Telekom'un Ericsson Türkiye çalıştığını görüyoruz. Ericsson Çin Teknoloji Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Zhang Yongtao ise beklenmedik bir açıklama yaptı.

Zhang Yongtao, 6G'nin bizleri sanal gerçeklikle bir araya getirecek adım olduğunu söyledi. Hatta bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz holografik iletişimin, yani hologram telefon görüşmelerinin de bu sayede hayatımıza gireceğini belirtti.

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